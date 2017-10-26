YENİDEN YAPILANMA

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Koca bir imparatorluğunun çöküşü sonunda yeniden varoluşun adıdır Cumhuriyet. Yeniden dirilişin adıdır Cumhuriyet. Kazanılan büyük zaferin sonunda yeniden yapılanmanın adıdır Cumhuriyet. Cumhurun özümsediği Türkiye Büyük Millet Meclis’ini kuran iradenin, özüdür Cumhuriyet. Halkın, askerin ve yüreği Vatan sevgisiyle çarpan aydın zümrenin başlattığı Milli Mücadele sonunda kazanılan zaferin kimliğidir Cumhuriyet. Başta Mustafa Kemal, Silah arkadaşları, inançlı ordu ve aydın düşüncelerin eski idare şeklinin yerine konan rejimin, yeni adıdır Cumhuriyet. Kalkınma, ilerleme, özgürlük içinde ulusça yeni bir yaşam için yeniden oluşan, kurumlar ve kadrolar, Cumhuriyetle getirilen yenilikler. Farklı düşüncelerin bir potada demokrasi anlayışıyla halkın, kendi kendisini yönetmesidir Cumhuriyet. Ya istiklal ya ölüm anlayışında birleştiren milli ruhun ateşini yeniden yakarak, ulus olma bilinciyle hasta denen milleti, yeniden ayağa kaldıran bir inancın arayışı sonunda ortaya çıkmıştır Cumhuriyet. Cumhuriyet Millet olma inancıdır. Etnik kimliği ne olursa olsun birlikte yaşamak. Olumlu olumsuzgelişmeleripaylaşmak.Ortak aklı ulusun huzurlu ve başarısı için kullanmak. Kalkınmayı ortak amaç olarak kabullenmek sanatıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet bir demokrasi rejimidir. Demokrasi; bir yönetim şekli olup kaynağı halk iradesine dayanan siyasi yönetim tarzıdır. Yönetimlerin adaleti, toplumların bilinçlenmesine, aydınlanmasına, kültürel gelişimlerine bağlı olarak gerçekleşir.Cumhuriyete sahip çıkmak onu uygun eğitimle yaşayacağı çağı iyi değerlendirmekle, çağdaş yaşam koşullarını yerine getirmekle, üretmekle, üretip dünya pazarlarında ürettikleriyle yerini almakla hükümlüdür. Cumhuriyet’in 94.yılında Cumhuriyet için can verip kan akıtanların aziz ruhları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet’imiz daim, bayramımız kutlu olsun…