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“YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER”

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“YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER”
“Yetim Gülerse Dünya GülerBağlantı” projesi ilimizde düzenlenen imza töreniyle hayata geçti.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın başvurusu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye geneli devlet ve özel okulu ayrımı yapılmaksızın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde gönüllük esasına dayanarak yürütülecek olan Proje protokolü “Yetim Gülerse Dünya Güler” projesi Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve İHH İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Bolu Şube Başkanı Fethi Sarımsakçı’nın katılımlarıyla imzalandı. Protokol gereği yapılacak etkinlikler Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimin genel amaçlarına uygun olarak ve aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yürütülecek. Denetimleri ilgili okul, ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Projeyle yurt içinde ve dışında bulunan yetimlere, öğrencilerin yaptığı yardımları ulaştırmak amaçlanıyor. Protokol kapsamında proje tanıtımı (afiş ve el broşürü dağıtımı) ve yardım toplama faaliyetleri yapılacaktır.

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