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Yılbaşı eğlencesinin sonu kötü bitti

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Yılbaşı eğlencesinin sonu kötü bitti
Bolu’nun Mengen ilçesinde yılbaşı gecesi 13 yaşındaki N.Ö. isimli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 2 kardeş toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Bolu’nun Mengen ilçesinde Ocak ayında meydana gelen olayda, annesi ve babasıyla yaşayan N.Ö. isimli 13 yaşındaki kız, erkek kardeşi D.Ö. ile birlikte yılbaşını arkadaşlarıyla kutlayacaklarını söyleyerek akşam saatlerinde evden ayrıldılar. İki kardeş gece eve dönmeyince ailesi şüphelenerek karakola kayıp başvurusunda bulundular. Mengen Belediyesi hoparlöründen kayıp oldukları yönünde ilan yayınlandığını duyan N.Ö. ve D.Ö. tekrar evlerine döndüler.

İki gün sonra evlerine geri dönen kardeşlerden 13 yaşındaki N.Ö. polise verdiği ifadesinde, yılbaşı gecesi komşularının oğlu Kemal Yılmaz ve Murat Yılmaz’ın evinde yılbaşı partisi yaptıklarını söyleyerek başlarından geçen olayları anlattı. İfadeler üzerine Murat Yılmaz ve Kemal Yılmaz 13 yaşındaki N.Ö.'ye cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla yargılanan kardeşlerden Kemal Yılmaz 22 yıl 6 ay, Murat Yılmaz ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

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