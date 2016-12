Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz

Cevat Özsoy / Bolu'nun Nabzı

Her yılbaşında yeni takvimi duvara astığımızda, veya masamıza koyduğumuzda öyle şişmiş haliyle hiç bitmeyecek gibi dururken, şimdi epey inceldiğini; hatta birkaç gün içinde bittiğine şahit olacağız. Demek ki bitmez gibi duran, ömür dahil, her şey, tıpkı duvardaki takvim gibi, bitmeye mahkum, eninde sununda bitecek…

Genelde her yılbaşında bir değerlendirme yazısı yazarım.

2000’li yıllarına kadar hep karamsar yazılar yazarken 2003 yılından sonra, bir kısım olumlu gelişmeler karşısında, ileriye daha umutla bakan yazılar yazmışım; ama ülkemizde her an her şeyin değişebileceği endişesi ile de “her ne kadar umutlu olsam da umut ile yeis arasında bocalamaktayım” diye not düşmüşüm

2013 yılı yazdığım yılbaşı yazısında, faizlerin yüzde beşlere kadar düştüğü, Hava alanı, Marmaray, Üçüncü köprü gibi dünya çapında büyük ihaleler yapıldığını görünce de umudum artmış; hatta daha da ileri giderek “cumhuriyetin kuruluşunda kayıp ettiğimiz Orta doğu enerji havzalarına, Irak ve Suriye’ye doğru adım adım ilerliyoruz, şartlar bizi zorluyor” diye not düşerek ülkem adına güzel günlerin hayalini kurmuşum. Fakat o günden sonra Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 aralıkla devam eden, daha sonra terör, darbe girişimi gibi ülkemizin geleceğini karartan gelişmelerden sonra, yine ümit ve yeis arasında kalmıştım; ama tüm böylesi dev sorunların üstesinden gelip, 2013 yazısında işaret ettiğim gibi, Irak ve Suriye içersine doğru kahraman Türk askerinin adım adım ilerlemesi, ülkem adına güzel günlerin habercisi olarak değerlendiriyorum.Biz tüm bu zorlukları aşıp bu cendereden çıkacağımız inşallah…. Mevlamızın “zorluklarla beraber bir kolaylık vardır” müjdesine olan inancım tamdır. Dünya Türk’ün gücünü gördü. Ülkemizi her sahada yalnız bırakarak test etmeye kalkanlar, Tüm bu felaketler in üstesinden gelmemiz karşısında, daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, dünyanın bize şapka çıkartmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. Yalnızız; ama kararlıyız, bu kutlu yoldan dönüş yoktur.

İşte böylesi zor zamanlarda, gerek ülkemiz, gerekse aile efradımız için ne yapmamız gerekiyor? Bitmek bilmeyecek kadar zor geçen 2016 yılını sonlandırdığımız gecede,2017 yılının daha iyi geçmesi için dua ve niyazda bulunmamız gerekirken, öyle vur patlasın çal oynasın vurdumduymazlığı içinde olmak mı lazım?Takdir sizlerin!…

Aklı selim olarak düşündüğümde alkolün karattığı bir dimağ yerine,aydınlık bir ruhla yeni yıla merhaba demenin daha doğru bir yaklaşım olacağını, zannediyorum , herkes kabul eder.

Onun için ben değerli okuyucularıma “aman haa” diyorum, başkalarına benzeyeceğim diye dünya ve ahretimizi karartmayalım. Belki de küçük, büyük günahlarımız olabilir, dinimiz bu konuda affedici olabileceği ifade edilmiştir; ama, başkalarını, gayri Müslimleri taklit etme konusunda çemberi iyice daraltmıştır. İslam’ın önemli bir rüknü olan Namaz bile, sırf gayri Müslimlere benzememek için, Güneş doğarken kılınması yasaklanmıştır.

O zaman ne diye gayri Müslim adetlerini kendi evimizin içine koyarak kendi imanımıza helal getirecek davranışlar içinde bulunulalım?

Sözlerime ünlü şairimiz Arif Nihat Asya’nın önemli gördüğüm bir şiiri ile noktalamak istiyorum.

Bize neler oldu canım Pazar oldu

Ne oldu ise hep bize azar azar oldu

Sen Hiristiyanmısın? Diye sorsan darılır

Yılbaşında hindi kaz yemeye bayılır

Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır

Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz

Batı Batı diyerek eyvah hep beraber batıyoruz.

Yeni yılda sağlık, mutluluk ve ağız tadı dilerim…