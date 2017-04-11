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Yıllar sonra büyük heyecan

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Yıllar sonra büyük heyecan
Boluspor yıllar sonra son dakika golüyle gelen sevincin ve play-Off potasına iyice yaklaşmanın sevincini yaşadı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Boluspor yıllar sonra son dakika golüyle gelen sevincin ve Play-Off potasına iyice yaklaşmanın sevincini yaşadı. Senelerdir "O Sene Bu Sene" sloganıyla başlayan sezonlar, aman ligden düşmeyelim sezonlarına dönmüştü. Bu seneyse "Proje Takım" hedefiyle başlanan ligde 10 haftada gelinen "Liderlik Koltuğu" camiada acaba sorusunu sordurdu. Ama haftalar geçtikçe kaybedilen puanlar, bizi değil ilk altı düşme potasına yaklaştırdı. Özellikle son haftalarda alınan üst üste galibiyetler ve ilk altıdaki takımların puan kaybetmesiyle Boluspor yıllar sonra yeniden Play-Off'a kalma ihtimali sevinci yaşandı camiada. Kalan 7 haftada genelde düşme hattı ekipleriyle oynayacak Boluspor'da en güçlü rakip deplasmanda sondan bir önceki hafta oynayacağımız Y.Malatyaspor olacak. Camia hiç olmadığı kadar kenetlendiği bu zamanlarda "Süper Ligi Özlediğini" gösterdi. 

 

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