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Yıllar sonra yeniden

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Yıllar sonra yeniden
TFF 1.Ligde bu sezon Boluspor yeni takımlardan İstanbulspor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve BB Erzurumspor takımlarıyla yıllar sonra yeniden rakip olacak.

Özel Haber: Barış GÜZELTÜRK

Ligde 10 sezondur kesintisiz mücadele eden Boluspor ligin yeni takımlarından 4 tanesi ile uzun yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü ile 5 sezon sonra

Bu takımlardan Ankaragücü temsilcimizle tam 5 sezon sonra bir kez daha rakip olacak. En son bu ligde 2012-2013 sezonunda iki takım arasında oynanan maçlarda 14.haftada Bolu’daki maç 1-1 beraberlikle noktalanmış, 31.haftada Ankara’da oynanan maçı ise Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.

Tam 27 sezon oldu

Boluspor bu sezon Süper Ligden düşen Gaziantepspor ile 27 sezon sonra yeniden karşı karşıya gelecek. 2 takım arasında son olarak Süper Ligde 1991-1992 sezonunun 3.haftasında Bolu’da oynanan maç 1-1 sona ermiş, Gaziantep’teki maçta ise 2-0 ile gülen takım ev sahibi ekip olmuştu.

İstanbulspor ile sadece 2 maç

Boluspor, İstanbulspor ile 10 sezon sonra rakip oluyor. Boluspor İstanbulspor ile lig tarihinde sadece 2 kez karşı karşıya gelirken bu maçlar 2007-2008 sezonunda TFF 1.Ligde oynandı. 2 takım arasında Bolu’da 6.haftada oynanan maç 1-1 biterken, 23.haftada İstanbul’da oynanan maçı ise temsilcimiz 1-0 kazandı.

Dadaşlarla bir kez daha

Boluspor Play-Off’tan TFF 1.Lige çıkan BB Erzurumspor ile 12 sezon sonra yeniden buluşuyor. Son olarak 2.Ligde karşı karşıya gelen 2 takımın 3.haftada Bolu’daki randevusundan Boluspor 1-0 galip çıkmış, 10.haftada Erzurum’da oynanan maç ise 2-2 bitmişti. O sezon 2.lig 5 grup halinde oynanmıştı.

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