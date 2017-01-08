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Yılmaz 12 yılı değerlendirdi

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Yılmaz 12 yılı değerlendirdi
Bolu’nun 2023 vizyon projeleri Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin katıldığı eğitim kampında masaya yatırıldı. Kampa alınan belediyenin A takımı, takım çalışması, kalite ve performans konularında bilgilendirildi.

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Bolu Belediyesi, Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya’da kampa girdi. 05-07 Ocak tarihleri arasında Grand Kartal Otel’de gerçekleşen eğitim kampında belediyenin A takımı olarak bilinen daire müdürleri ve birim sorumluları “yerel yönetimlerde kalite ve performans” konulu eğitim programına tabi tutuldu. İki gün süren kampa daire müdürlerinin yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Zerrin Biçen, İhsan Ağcan ve Ekrem Çetinkaya’da katıldı.

 

Belediye çalışanları ile beyin fırtınası yapıldı

 

Daire müdürleri, eğitim programının ilk gününde, önce takım çalışması konusunda bir dizi eğitim programına tabi tutuldu, daha sonra da 10’arlı üç grup halinde örnek bir takım çalışması uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri örnek bir olay üzerinde tartışarak, çözüm yolları ve alternatifler konusunda görüşlerini birbirleriyle paylaştılar.

 

Belediye Başkanı Yılmaz 12 yılı değerlendirdi

 

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, gerçekleşen fikir alışverişinin ardından Bolu Belediyesi’nin son 12 yılını değerlendirdi. Göreve geldiği günden bugüne kadar Bolu’da yapılan çalışmaları anlatan Yılmaz, Köroğlu Diyarını 2023’e taşıyacak vizyon projelerle ilgili de bir sunum gerçekleştirdi.

 

Vizyon projeler masaya yatırıldı

 

Oldukça verimli geçen eğitim kampının 2’nci gününde ise Bolu Belediyesi’ni ileriye taşımak ve kalite konulu bir başka çalıştay daha yapıldı. Bolu Belediyesi’nin yönetim kadrosu, şehri 2023’e taşıyacak vizyon projeleri masaya yatırdı ve bu projeler tüm detaylarıyla değerlendirdi. Bunun yanı sıra eğitime katılanlara, belediyenin hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak adına iletişim teknikleri ve yeni teknolojik yaklaşımlar konusunda bilgiler verildi.

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