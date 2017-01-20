Yılmaz'a sevgi dolu ziyaret

Bolu’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Sevgi Evleri’nde kalan on beş çocuk Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Sevgi Evleri’nde kalan on beş çocuk Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Bolu’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Sevgi Evleri’nde kalan on beş çocuk, kendileri kaleme aldıkları kitabı armağan etmek ve de nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Minik çocuklara ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seçkin Özgen ve diğer kurum yetkilileri de nezaret ederken, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bir araya geldiği küçük çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Yılmaz, yaklaşık bir saat süren ziyaret esnasında sohbet ettiği çocuklara gelecekleri ile ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu ve hayatında önemli yeri olan bazı anılarını paylaştı. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona ererken, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından çocuklara satranç takımı armağan edildi. Minik çocuklar da Belediye Başkanı Yılmaz’a kendilerinin kaleme aldığı "Tak tak ile lak lak" isimli kitaplarını hediye ettiler.