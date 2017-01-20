  • BIST 82.742
  • Altın 147,697
  • Dolar 3,8197
  • Euro 4,0655
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C

Yılmaz'a sevgi dolu ziyaret

»
Yılmaz'a sevgi dolu ziyaret
Bolu’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Sevgi Evleri’nde kalan on beş çocuk Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Sevgi Evleri’nde kalan on beş çocuk Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Bolu’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan ‘Sevgi Evleri’nde kalan on beş çocuk, kendileri kaleme aldıkları kitabı armağan etmek ve de nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Minik çocuklara ziyarette Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seçkin Özgen ve diğer kurum yetkilileri de nezaret ederken, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bir araya geldiği küçük çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Yılmaz, yaklaşık bir saat süren ziyaret esnasında sohbet ettiği çocuklara gelecekleri ile ilgili çeşitli tavsiyelerde bulundu ve hayatında önemli yeri olan bazı anılarını paylaştı. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona ererken, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından çocuklara satranç takımı armağan edildi. Minik çocuklar da Belediye Başkanı Yılmaz’a kendilerinin kaleme aldığı "Tak tak ile lak lak" isimli kitaplarını hediye ettiler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Ay teşekkür etti20 Ocak 2017 Cuma 11:10
  • Başkan, basın emekçilerinin gününü kutladı20 Ocak 2017 Cuma 11:06
  • Mesleki sınavlar devam ediyor20 Ocak 2017 Cuma 11:01
  • Doğanay, Hataylı Başkanları ziyaret etti20 Ocak 2017 Cuma 10:58
  • İtfaiyeciler kar kış dinlemiyor20 Ocak 2017 Cuma 10:55
  • Yılmaz’dan, Yüceer’e taziye20 Ocak 2017 Cuma 10:49
  • Yılmaz'a sevgi dolu ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:39
  • Başkandan sürpriz ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:37
  • Çok sayıda tutuklanma var20 Ocak 2017 Cuma 09:27
  • Nurettin Doğanay’ın acı günü20 Ocak 2017 Cuma 09:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim