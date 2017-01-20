Yılmaz’dan, Yüceer’e taziye

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kısa süre önce babasını kaybeden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’e taziyede bulundu.

BASIN BÜLTENİ

Hasta ziyaretlerini gerçekleştirdiği diğer kurum temsilcileri ve AK Parti kadrolarından oluşan kalabalık bir heyetle Perşembe günü öğleden önce İl Özel İdaresi’ni ziyaret eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kısa süre önce babasını toprağa veren İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer’le makamında bir araya geldi.

Yüceer, Belediye Başkanı Yılmaz ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve beraberindekiler, taziye ziyareti nedeniyle bir araya geldiği İl Genel Meclisi Başkanı Yüceer’e baş sağlığı dileğinde bulunarak, acısını paylaştı.