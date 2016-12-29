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Yollar çarpışan oto pistine döndü

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Yollar çarpışan oto pistine döndü
Dün akşam üstü şehir merkezini, ilçeleri ve köyleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı trafik kazalarına neden olurken, bir çok vatandaş ise kaygan zeminde ayakta duramayınca karlar üzerine düştüler. Birçok vatandaş ise kardan adama döndü.

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Haber:  Erdal TANRIVERDİ

Yoğun kar yağışı şehir merkezini etkisi altına aldı. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaşırken, ortaya da güzel kar manzaraları çıktı. Zincir takmadan yola çıkan bazı özel araçlar İzzet Baysal Caddesi yokuşunda çeşitli kazalara neden oldular.

Diğer yandan yoğun kar yağışı altında işlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise adeta kardan adama dönerken, kardan dolayı düşmeler meydana geldi. Gençler ise karın tadını birbirlerini yerlere atarak çıkartmaya çalıştılar. Belediye ekipleri ise iş makinaları ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde kar temizleme çalışması yaptılar.

 

 

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