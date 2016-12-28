  • BIST 77.548
  • Altın 129,943
  • Dolar 3,5433
  • Euro 3,6811
  • Bolu 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C

Yolları ayrılan oyuncular belli

»
Yolları ayrılan oyuncular belli
TFF 1. Lig'in ilk yarısının bitmesi ile Boluspor'dan ayrılan oyuncularında isimleri belli oldu. İçlerinde son haftaların beğenilen bir isimlerinde olması şok etkisi yarattı.

Haber: Erol Değirmenci
Boluspor ligin ikinci yarısında 9 oyuncu ile yolları ayırıyor. Teknik heyetin belirlediği raporda yer alan isimler Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Berat Tosun, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan yer aldı. Aynı zamanda teknik heyetin verdiği diğer iki isim şok etkisi yarattı. Beşiktaş maçlarında ki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Cumali Bişi, oynadığı oyunla oldukça beğeni kazanan ve taraftarın sevgilisi olan Özgür Özkaya'da teknik heyetin hazırladığı raporun içinde yer alan oyuncular oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar sert geliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 19:24
  • Eleman İlanı28 Aralık 2016 Çarşamba 19:10
  • "MEHMET AKİF ERSOY OKUMALARI" PROJESİ FİNALİ YAPILDI28 Aralık 2016 Çarşamba 15:54
  • Evcil’den çok önemli uyarı “İHBAR” edin28 Aralık 2016 Çarşamba 15:49
  • Avukatların durumu ne oldu?28 Aralık 2016 Çarşamba 14:04
  • e-mezarlık sayesinde vatandaşlarımıza büyük kolaylık28 Aralık 2016 Çarşamba 13:51
  • Kartalkaya yılbaşına hazır28 Aralık 2016 Çarşamba 13:45
  • Yılbaşı Hristiyan Kültürüne Dayanan bir anlayışdır28 Aralık 2016 Çarşamba 12:57
  • BOLU HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN HALEP’E DESTEK28 Aralık 2016 Çarşamba 12:53
  • BOLU KIRMIZI ALARMA GEÇTİ!28 Aralık 2016 Çarşamba 12:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim