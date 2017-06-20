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Yolları yılanlar bastı

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Yolları yılanlar bastı
Hava sıcaklığının artması aşırı yağmur yağması ve toprakta bulunan nem oranının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi sebebiyle ilçe yollarında sık sık yılanlara rastlanır hale geldi.

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Haber; Erdal TANRIVERDİ
İlimiz merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan karayollarında sık sık meydana gelen yılan vakaları vatandaşı tedirgin etmeye başladı. Yılanlar sebebi anlaşılamayan bir nedenle karayollarında insanlarla karşı karşıya gelmeye başladı. Uzmanların toprak ve havada mevsim normallerinin çok üzerinde nem bulunması yılanları topraktan daha sıcak olan asfalt zemine çekiyor açıklaması bir ayana yılanlar her yıl Haziran ve Temmuz aylarında insanlarla daha çok etkileşime giriyor. İnsanla karşılaşan yılanların çoğunun sonu ise ya araç lastiği altında ezilmek ya da insanlar tarafından öldürülmekle sekline oluyor. Yılanlarla karşılaşan insanların son yaptığı şey ise akıllı telefonlarına ölen yılanların görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşmak oluyor. İşte Seben – Bolu Karayolu ve Mudurnu – Göynük karayolunda insanlar tarafından ezilerek yılanların öldürülen sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları.

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