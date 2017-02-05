  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Bolu 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C

Yöresel lezzetler ve kalite bir arada

»
Yöresel lezzetler ve kalite bir arada
Bolu D - 100 Karayolu yanında bulunan, müşterisine yöresel lezzetler ve kalite sunan Efruze hizmete devam ediyor.

foto-galeri-952.jpg

Haber: Erol Değirmenci 

Bolu D - 100 Karayolu yanında bulunan Efruze, 130 kişilik kapasitesi ile müşterilerine yöresel lezzetler ve kalite sunmaya devam ediyor. Sıcak ve nezih bir ortama sahip olan restoranda müşterilere günlük ve taze olarak sunulan özel tarife sahip çorbadan, tandır gibi et yemeklerine ve testi kebabının sunumuna kadar lezzetler restoranın menüsünde yer alıyor.

Restoranın sahibi Fuat Çözün açıklamada bulunarak 4 yere ait özel lezzet olduğunu belirterek "Lezzet konusunda biz buraya Türkiye'nin 4 yöresini getirmek istedik. Yozgat, Çorum, Karadeniz, Adapazarı yöresine ait lezzetler bulunuyor. Ustalarımızın hepsi memleketlerinden özel olarak getirdik. Bolu'ya iyi bir hizmet vermek istiyoruz. 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Aynı zamanda bize ait bir dinlenme tesisimizde var. Ortaklarımızın içinde Berceste grubun kurucusu olan Sadık beyde bizimle beraber. İyi bir hizmet vermeyi hedefliyoruz. Lezzetlerimizin hepsi özel. Çok çeşitlendirmek istemiyoruz. Menümüzün hepsi yörelerin en tanınmış yemeklerinden oluşuyor. Mesela tandır kebap Yozgat, testi kebabımız Çorum ve Nevşehir yöresine ait bir lezzet. Islama köfte Adapazarı, Karadeniz pide Trabzon usulünce yapıyoruz. Ürünlerimizin hepsi yörelerinden geliyor. İçlerinde kullandığımız malzeme dahi o yörenin köylerinden özel olarak getirtiliyor. Restoranımızı da umarım sevdiririz"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AK PARTİ GEREDE KÖYLERİNDE05 Şubat 2017 Pazar 11:32
  • “SIRADIŞI MÜCEVHER GÜNLERİ” BOLU’DA05 Şubat 2017 Pazar 11:25
  • Yöresel lezzetler ve kalite bir arada05 Şubat 2017 Pazar 10:57
  • KARACASU PROJESİ PAYLAŞILDI05 Şubat 2017 Pazar 09:12
  • 4 kişi yaralandı05 Şubat 2017 Pazar 08:19
  • OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ ADLİYEDE ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ05 Şubat 2017 Pazar 07:13
  • Milleti canından bezdirdiler04 Şubat 2017 Cumartesi 16:27
  • “Türkiye üzerinde plan yapanlar hizaya gelecekler"04 Şubat 2017 Cumartesi 15:22
  • Bakan Faruk Özlü, "Atatürk ile İsmet Paşa arasında bile uyumsuzluk vardı"04 Şubat 2017 Cumartesi 15:13
  • ARASTAYA DESTEK TİRYAKİ’DEN04 Şubat 2017 Cumartesi 13:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim