Yüceer’den Kadir Gecesi mesajı

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer Çarşamba gecesi idrak edeceğimiz mübarek Kadir gecesi ile ilgili mesaj yayımladı.

Haber: BMA

Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer mesajında kardeşlik, birlik ve insanlık huzuruna dikkat çekti. Yüceer mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dostluk, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının yoğun şekilde yaşandığı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan Ayı’nı uğurlarken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın da sevinç ve huzuru içindeyiz. Gelişi ile dünyamızı zenginleştiren Kadir Gecesi, ışığı ile tüm Müslüman Alemini aydınlatır. Sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul, günahların ise affedildiği bu kutlu geceyi, iyi ve güzel davranışlarımızın çoğalması, aramızdaki sevgi saygı ve anlayış bağlarının kuvvetlenmesi, paylaşım bilincinin artması için yeni adımlar atma, bu yüce amaçlara yönelik yeni fırsatlar yaratma yönünde değerlendirmeliyiz. Kadir Gecesi’nin ülkemizin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzuruna, tüm Müslümanların tövbe ve dualarının kabulüne vesile olması temenni eder, tüm Bolulu hemşerilerimin Kadir Gecesi’ni kutlarım.”