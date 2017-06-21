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Yüksek Lisans Öğrencilerinden "Büyüksu Çayı Peyzaj Çalışması"

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Yüksek Lisans Öğrencilerinden "Büyüksu Çayı Peyzaj Çalışması"
Ankara ve Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri, "kentsel tasarım" dersleri kapsamında "Bolu Büyüksu Çayı Peyzaj Çalışması" gerçekleştirdiler.

Haber: BMA

Bolu Belediyesi Büyüksu Projesi'nin hayata geçeceği Büyüksu Deresi'nin detaylı bilimsel karakteristik yapısını çıkartan yüksek lisans öğrenciler, titizlikle yürüttükleri çalışmalarını da bugün öğleden sonra Bolu Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz'la paylaştılar.

Her iki üniversiteden öğrenci ve  öğretim görevlilerinin katılımlarıyla Belediye meclis salonunda gerçekleşen sunuma; Bolu Belediye Alaaddin Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Çetinkaya ile Emine Davarcıoğlu, Bolu Kent Estetik Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve bazı daire müdürleri katıldı.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Payzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Şahin, yüksek lisan dersi kapsamında öğrencilerin yaptığı "Bolu Büyüksu Çayı Peyzaj Çalışması" hakkında bilgiler verdi. Daha sonra ise Ankara Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri tarafından katılımcılara sunum yapıldı. Geleceğin mimar ve mühendisleri, üç boyutlu görseller ve haritalarla destekleyerek hazırladıkları bilimsel projelerini katılımcılarla paylaştı.

1 buçuk saat süren sunum sonrası Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da öğrencileri ve öğretmenleri kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

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