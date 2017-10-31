 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 109.326
  • Altın 154,840
  • Dolar 3,7724
  • Euro 4,3910
  • Bolu 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C

Yumrukaya bu sefer kaybetti

»
Yumrukaya bu sefer kaybetti
Çetiner Erdoğan 1. Amatör Liginin 2.haftasında Yumrukayaspor ile Geredespor karşılaştılar. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Geredesportakımı 5-2 kazandı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çetiner Erdoğan 1. Amatör Liginin 2.haftasında Yumrukayaspor ile Geredespor karşı karşıya geldiler.Mücadeleyi Geredespor Oğuzhan (2), Atakan(2), ve Fatih’in golleriyle maçı 5-2 kazandı. Bu galibiyetle Geredespor takımı puanını 6ya çıkardı ve averajla ikinci sırada yükeslirkenYumrukayaspor 3 puanla 4.sırada kaldı. Geredespor haftaya Özel İdare Köroğluspor ile karşılaşacakken Yumrukaya takımı ise Mengen Belediye deplasmanına gidecek. Semih Gürakar’ın ilk düdüğü ile maça Geredespor istekli başladı. maçın ilk dakikalarında Geredespor, rakip kaleye tehlikeli ataklarını hızlandırdı. Maçın 9. Dakikasında Oğuzhan’ın rakip kalede bulduğu pozisyonu gole çevirerek Geredespor takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Yumrukayaspo, beraberliği yakalamak ve farkın açılmaması için rakibe karşı daha dikkatli ve etkili oynamaya başladı. farkı ikiye çıkarmak isteyen Geredespor’un beklediği gol ilk yarının ortalarında geldi. Maçın 29.dakikasında Oğuzhan ceza sahası içinde buluştuğu topu gole çevirerek maçta takımı Gerede’yi 2-0 öne geçirdi. Oğuzhan böylece takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Farkın ikiye çıkmasının ardından Yumrukaya takımı rakible arasındaki farkı eritmek için rakip kalede ataklarını hızlandırdı. Maçın 34.dakikasında Yumrukayaspor, Naim’in golü ile skoru 2-1e getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayıncadevre arasına 2-1 geredespor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarının 50.dakikasında Yumrukayaspor takımının girdiği pozisyonda top üst direkten döndü. Farkı artırıp rahatlamak isteyen Geredspor rakip takımının direncini kırmak için etkili gelmeye başladı. 57.dakikasında Atakan’ın golü ile maçtaki skor 3-1 oldu ve Geredespor takımı farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından rahatlayan Gerede takımında sahneye çıkan Atakan takımını maçta 4-1 öne geçirdi. Bu golle Atakan, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. Yumrukayaspor takımı 86.dakikada Naim’in golü ile maçta skor’u 4-2ye getir. Naim kendisinin ve takımının iki golünü kaydeden oyuncu oldu.maçın skorunu belirleyen golü Gerede takımından Fatih’ten geldi. Maçın 90.dakikasında Fatih ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. Bu golle Geredspor takımı Yumrukayaspor’u 5—2 yendi.

Stad: Karaçayır Sentetik -1

 

Hakemler: Semih Güner, Arif Ergün, Mustafa Kaan Güvenç

 

Yumrukayaspor ilk 11: ** Mutlu, ** Emirhan, ** Adil, ** Aytaç, ** Salih, ** Burak, ** Yahya, *** Naim, ** Hacı Ali, ** Aykut, ** Eyüp

 

Geredespor ilk 11: ** Metehan, ** Oktay, ** Ahmet, ** Batuhan, ** Muhammet, ** Devrim, Yasin, ** Fatih, **Oğuzhan, ** Metehan, ** Atakan

 

Goller: 9.dk. – 29.dk.Oğuzhan, 57.dk. – 64.dk. Atakan, 90.dk. Fatih (Geredespor), 34.dk. – 86.dk  Naim(Yumrukayaspor)

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyundan ziyade kazanmak önemliydi31 Ekim 2017 Salı 10:42
  • Şampiyonun adı Bilim Okulları31 Ekim 2017 Salı 10:41
  • Nereye?31 Ekim 2017 Salı 10:38
  • Hoca değişti takım değişmedi30 Ekim 2017 Pazartesi 19:06
  • Samsun evinde farklı kazandı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:38
  • Bornova’Bağlantıda sessizlik bozulmadı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:37
  • Balıkesirspor yine fark yarattı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:35
  • Teniste heyecan sona erdi30 Ekim 2017 Pazartesi 09:33
  • Rakibimiz 2 Kasım’da belli olacak30 Ekim 2017 Pazartesi 09:31
  • Sultanlara Bursa freni30 Ekim 2017 Pazartesi 09:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim