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Yurt dışı deneyimlerini Cengiz’le paylaştılar

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Yurt dışı deneyimlerini Cengiz’le paylaştılar
​Erasmus+ Programı mesleki eğitim öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında “Bilişim Teknolojilerinde Sınıftan Üretime” projesini hazırlayan Mimar İzzet Baysal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Polonya’nın Wroclaw şehrinde staj gördüler.

Başarılı öğrenciler projede görev alan öğretmenleri ile birlikte staj deneyimlerini ve proje çalışmalarını Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’e aktardılar. Ziyarette öğrencilere Okul Müdürü Zekeriya Öztürk ile projede görev alan öğretmenleri Suat Altok ve Gürhan Çerkez eşlik etti.

Yurt içi Ortakları İstanbul-Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çankırı- Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle birlikte Polonya’ya giden Mimar İzzet Baysal Mesleki vee Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 4 farklı tasarım işletmesinde 21 gün boyunca Polonya’da staj eğitimi aldılar.

“STAJ DENEYİMİ BİZLERE ÇOK ŞEY KATTI”

Yurt dışında aldıkları staj eğitimi deneyimlerini ve anılarını Milli Eğitim Müdürü Cengiz’le paylaşan öğrenciler; staj eğitiminin kendilerine farklı bakış açısı kazandırdığını, yabancı dillerini geliştirdiklerini, yeni arkadaşlar edindiklerini ve hem mesleki çalışmalarında hem de sosyal hayatlarında bu deneyimden faydalanacaklarını belirttiler.  Öğrenciler, projeye verdiği destekten dolayı Milli Eğitimi Müdürü Yusuf Cengiz’e teşekkür ettiler.

“PROJELERİ TEŞVİK ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Cengiz, yapılan Erasmus+ projelerinden öğrencilerin yüksek verim aldığını, proje çalışmalarının artırılarak devam etmesi gerektiğini ve Milli Eğitim Müdürlüğünün proje çalışmalarını teşvik etmeye devam edeceğini söyledi. 

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