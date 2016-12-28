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Yuvaya geri döndü

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Yuvaya geri döndü
2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında da Boluspor formasını giyen Erkut İncearap (1995 - 1.95) ile yeniden anlaşma sağlandı.
Haber: Adem ÇELEN
Devre arasında kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Bolu Belediyespor Boluspor basketbol takımı eski oyuncusu İncearap`ı kadrosuna kattı. 
TB2L de Bolu İlini temsil eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol takımı ikinci devre hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. İlk yarının son karşılaşmasını 17 Aralık Cumartesi günü Tofaş Gelişim ile oynayarak yarıyı kapatan Dev Adamlar oynadıkları 9 karşılaşmanın 5 inden galibiyet alırken ilk yarıyı 5. Sırada tamamladı.
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