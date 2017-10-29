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Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet

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Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet
Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman; “Bugün; İmkansız gibi görünen çetin bir mücadelenin ardından kazanılmış ve millete armağan edilen en büyük hediyelerden birisi olan Cumhuriyetin ilan edilişinin 94. yıldönümünü milletçe gurur ve

Cumhuriyet en büyük devrimdir. Çünkü Cumhuriyetle birlikte düşünce özgürlüğü getirildi. İnançlara ve ibadetlere başkalarının karışması önlendi.  Cumhuriyete sahip çıkmak demokrasiye  bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmak demektir diyen Yaman açıklamasını şöyle sürdürdü;

Cumhuriyet özgür düşünceli, erdemli, eşitlikçi, sorumluluk duygusuna ve kişiliğe sahip insanların yönetimidir. Cumhuriyet, çağdaş uygarlık düzeyine erişmek; akılcı, bilimsel, araştırmacı dünya görüşünü benimsemektir. Geri kalmışlıktan yarı sömürgeden kurtulmaktır. Cumhuriyet aydınlanmaktır. Bunun için yücedir. Bizim için vazgeçilmezdir

Cumhuriyet her şeyden önce barışın ve huzurun gölgesinde büyüyen demokrasi ağacıdır. Bu millet sahip olduğu değerlere her ne koşul altında olursa olsun sahip çıkan, kardeşliği din, dil, ırk, mezhep gibi bölücü unsurlara feda etmemeye yeminli bir millettir. 94 yıl önce yaşananlar, bizlere bugünümüzü armağan edenlerin zaferidir. Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk ağır ancak, bir o kadar da gurur vericidir. Bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için neler yapabileceğimizin hesabını yapmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz.

Bugün demokrasiyi amaç değil, kendi ümmetçi anlayışlarını gerçekleştirmek için araç olarak gören zihniyet işbaşındadır. Bu zihniyet emperyalist güçlerin de desteğiyle, Lozan Antlaşması'yla elde edilen kazanımları bugün pervasızca yok etmeye çalışmaktadır.  Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oluşturulan çağdaş bilim ve eğitim hedefi terk edilmekte; Türkiye, bir karanlığa doğru sürüklenmektedir. İşte bu ahval ve şerait içinde biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak  Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor     

Aziz şehitlerin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Bu kahramanlıkların neticesi olarak Türkiye Cumhuriyeti`nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ilelebet yaşaması için çalışacağımızı, bu konuda çevremizde bulunan herkesi uyanık tutmak ve bilinçlendirmenin en önemli görevimiz olduğunu bir kez daha haykırıyor ve tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz

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