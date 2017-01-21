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Zabıta ekipleri teknolojiyi yakından takip ediyor

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Zabıta ekipleri teknolojiyi yakından takip ediyor
Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görev alanlarındaki eksiklikleri ve vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri daha hızlı çözüme kavuşturmak adına teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kısa zaman önce görüntü ve ses kaydı yapan yaka kameraları kullanmaya başlayan ekipler son olarak tablet bilgisayara geçti.

Geçtiğimiz aylarda Mahalle Zabıtalığı uygulamasına geçerek vatandaşların daha iyi hizmet almasını hedefleyen Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu hedefte teknolojiyi de kullanmaya başladı. Ekipler artık mahallelerdeki sıkıntıları ve vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri kullandıkları tablet cihazlarla direkt olarak ilgili müdürlüklere gönderip çözümün daha da hızlanmasını sağlıyor.

Kısa zaman önce görüntü ve ses kaydı yapabilen yaka kameraları kullanmaya başlayan ve son olarak tablet bilgisayar uygulamasına da geçen ekipler yaptığı açıklamada “Mahalle Zabıtası olarak çalışan ekiplerimiz, sorumlu oldukları alanda gördükleri olumsuzlukları ve vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri yanlarında bulunan tablet aracılığıyla ilgili müdürlüklere derhal iletiyor ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor” diye konuştu.

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