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ZABITA İŞİ SIKI TUTUYOR

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ZABITA İŞİ SIKI TUTUYOR
Kahvehanelerde gazete bulundurulması için 2007 yılından bu yana var olan ancak uygulamada yetersiz kalınan genelgenin amacına ulaşması için Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlere başladı. Şartları taşımayan kahvehanelere ceza kapıda.

Geçtiğimiz günlerde İç İşleri Bakanlığı, Gazete ve kitap okuma oranlarının arttırılması ve vatandaşlarımıza yönelik kültürel hizmetlerin sunulmasına vesile olması bakımından kahvehanelerde gazete ve kitaplık bulundurma zorunluluğunu hatırlatmıştı. Bunun üzerine Bolu Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne, İl Jandarma Komutanlığı’na ve Kaymakamlıklara konuyla ilgili denetimlerin yapılması talimatını vermişti.

 

DENETİMLER BOLU’DA BAŞLADI

Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri Bolu’daki kahvehanelerin denetimine başladı. Bu bağlamda birinci sınıf kahvehane olup en az 2’si yerel 5 gazete bulundurmayan, ikinci sınıf kahvehane olup en az birisi yerel 3 gazete bulundurmayan ve üçüncü sınıf kahvehane olup en az birisi yerel 2 gazete bulundurmayan kahvehanelere ceza kesiliyor. Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri gazete ve kitaplık bulundurmak zorunda olan kahvehaneleri tek tek denetleyerek şartları taşımayan kahvehanelere Kabahatler Kanununa göre 217 TL idari para cezası uyguluyor.

Birleşik Medya Ajans (BMA) 

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