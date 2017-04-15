Zihniyet Bozuk Olunca

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Eskiden böyle değildi…

Ne zaman, nasıl neden değişti anlamak mümkün değil…

Ezilmişlik sendromunun dışa vurumu böyle oluyor demek ki…

Referandum öncesi tam da göbekten belli oldu bu zihniyet…

Neyimi anlatmaya çalışıyorum?

Okuyun…

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Şimdi…

Referandumda 18 madde var ya oylanan.

Bunlardan biri de HSK (HAKİMLER SAVCILAR KURULU) nun oluşturulmasıyla ilgili 14ncü madde…

Burada seçilecek olan 13 kişilik üyenin seçimiyle ilgili kuşku şöyle…

Üyelerin dördünü Cumhurbaşkanı, yedisini TBMM seçiyor ve Adalet Bakanı ile müsteşarı da doğal üye durumunda…

Ana muhalefet demek istiyor ki:

“Bu yapıya göre Cumhurbaşkanı ve TBMM deki çoğunluk partisi birlikte neredeyse HSK nın tamamını seçmiş oluyorlar. Seçtikleri Hakim ve Savcılar Cumhurbaşkanına ve iktidara minnet edecekleri için KANUNLARA göre karar vermeyecekler, iktidarın borazanlığını yapacaklar. ”

Bun u demek istiyorlar…

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Şimdi konuyu biraz daha açalım…

“Türkiye’de seçilecek Hakim ve Savcılar Kurul Üyeleri ahlaklı değildir, kendilerini seçenlere borçlu kalırlar, çünkü zaten liyakate göre seçilmemişlerdir. Bu nedenle koltuklarını kaybetmemek için iktidar için çalışırlar.

Muhalefeti ezip, faşizan bir hukuk düzeni içinde olurlar…

Bizi yok ederler hukuken…”

Böyle demek istiyorlar herhalde…

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Adamların zihniyetine bakın hele…

Devlet adına anayasada belirlenen ilkeler doğrultusunda kanuna uygun seçilen kişiler için böyle düşüneceksin ve kendine demokrat, aydın, vatansever diyeceksin…

Olmaz böyle bir şey…

Çünkü ait olduğu ülkesinin insanına güvenmeyen bir yaklaşımın kendisine güvenilmez…

Bunu söyleyenler ATATÜRK’ÜN şu cümlesini Mecliste söylediğini unutuyorlar...

“TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR, TÜRK MİLLETİ ÇALIŞKANDIR”

Demek ki siz iktidar olsanız böyle davranacak, yandaş hakimler seçecek ve onları dilediğiniz gibi faşizan emellerinize uygun kullanacaksınız.

Siyaseten böyle düşünenler, bu uygulamayı yapmayı düşünenlerdir…

ÖRNEK vermek istiyorum…

Böyle düşünen kişiler Üniversitede akademik kadroda olsa, kendisiyle aynı düşüncede olanlara iyi notlar verecek, farklı düşünenleri zorlayıp sınıfta bırakacak…

Güvenlikçi olsa, kendisiyle uyumlu siyasi düşüncesi olanlara yakın, samimi ve korumacı davranacak, diğerlerini hücreye tıkacak…

Sağlıkçı-Sünnetçi ELFAZ BEY’i Başkan yapsanız BOLU’ya…

Yandaşlarını dolduracak, diğerlerini hemen çıkaracak…

Çünkü genel zihniyet böyle.

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Zihniyeti bakımından siyasette, inançta bölücülüğe dayalı bir cehalet ortamında kalmak ne acı…

Erivan ve Şİİ merkezli politikaların dalga dalga ülkemize yansımaları bunlar…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandum sonrası yeni yönetim ve uygulamaya koyacağı güvenlik konseptiyle içerde dışarıda her türlü sorununu çözebilir noktada olacak.

Sonuç ne çıkarsa çıksın, geriye dönüp bakmamak da kural olsun son satırımda.

Polis haftası,Turizm Haftası kutlu olsun…