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Zirai don uyarısı

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Zirai don uyarısı
Dün gece saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının ardından Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce ilimizde tarımla uğraşanlar için zirai don uyarısı yapıldı.

Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yılın ilk karı yüksek kesimlerde dün gece saatlerinde başladı. Bugün öğle saatlerine kadar yüksek kesimlerde devam eden kar yağışının ardından, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü zirai don uyarısı yaptı. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, “Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, 01.11.2017 Çarşamba gününden 03.11.2017 Cuma gününe kadar Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı beklenmektedir. Gece ve sabah ilk saatlerde görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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