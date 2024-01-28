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Batı Karadeniz’den hayran bırakan kış manzaraları!

Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te kar yağışının getirdiği kış güzellikleri: Abant'tan Bolu Dağı’na, Karapınar'dan Safranbolu'ya, beyaz örtünün altında gizlenen eşsiz manzaralar ve yaşanan heyecan.

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Batı Karadeniz’den hayran bırakan kış manzaraları!

Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bölgeyi 50 santimetrelik beyaz bir örtüyle kapladı. Doğa severler ve tatilciler, bu muhteşem manzarayı görmek ve kışın tadını çıkarmak için Abant'a akın etti.

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Düzce'nin Kar Sevinci: Bolu Dağı'nda Beyaz Heyecan mask

Düzce'nin Kar Sevinci: Bolu Dağı'nda Beyaz Heyecan

Ormanlarla çevrili bu doğa harikasında, kartpostallık görüntüler her köşede karşılanıyor.

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Zonguldak'ta Kış Manzaraları: Karapınar Köyü’nde Kış Kartpostalları mask

Zonguldak'ta Kış Manzaraları: Karapınar Köyü’nde Kış Kartpostalları

Göl çevresinde dolaşan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek kışın güzelliklerini doyasıya yaşadı.

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Karabük'te Kışın İzleri: Tarihi Binalar Beyaz Örtüyle Kaplandı mask

Karabük'te Kışın İzleri: Tarihi Binalar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Düzce Valiliği'nin kar yağışı uyarısının ardından, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Özellikle Topuk, Sinekli ve Eğrelti gibi yaylalarda yoğun kar yağışı görülürken, Bolu Dağı da karın güzelliğinden nasibini aldı.

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Bartın'da Kar Engeli: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı mask

Bartın'da Kar Engeli: 35 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bartın'da gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Bartın'ın Kar Altındaki Köyleri: Doğanın Gücü ve Kışın Güzelliği mask

Bartın'ın Kar Altındaki Köyleri: Doğanın Gücü ve Kışın Güzelliği

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarıyla yol güvenliği sağlanırken, Düzceliler ve doğa severler karın keyfini çıkarmak için Bolu Dağı'na yöneldi.

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Safranbolu'nun Tarihi Sokaklarındaki Kış Rüyası mask

Safranbolu'nun Tarihi Sokaklarındaki Kış Rüyası

Bölge sakinleri, bekledikleri kış güzelliğini sonunda yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

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Bolu Dağı'nın Karlı Zirvesindeki Sevincin Hikayesi mask

Bolu Dağı'nın Karlı Zirvesindeki Sevincin Hikayesi

Zonguldak'ta başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkeze bağlı Karapınar köyü, kar yağışının ardından adeta bir kartpostal görüntüsüne büründü.

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Karabük'te Kışın İzleri: Tarihi Binalar Beyaz Örtüyle Kaplandı mask

Karabük'te Kışın İzleri: Tarihi Binalar Beyaz Örtüyle Kaplandı

Köydeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.

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Zonguldak'ta Kış Manzaraları: Karapınar Köyü’nde Kış Kartpostalları mask

Zonguldak'ta Kış Manzaraları: Karapınar Köyü’nde Kış Kartpostalları

Beyaz örtü, Karapınar köyünü kışın masalsı bir diyarda dolaşıyormuş gibi hissettiriyor.

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, binaları ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı.

28 Oca 2024 - 13:46 - Çevre

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Fb - Memleketim Karabük, sıkıcı da olsa bazen güzel tabii

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 13:03

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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