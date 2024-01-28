Batı Karadeniz’den hayran bırakan kış manzaraları!

Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bölgeyi 50 santimetrelik beyaz bir örtüyle kapladı. Doğa severler ve tatilciler, bu muhteşem manzarayı görmek ve kışın tadını çıkarmak için Abant'a akın etti.