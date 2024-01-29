Bolu'da beyaz cennet keşfi, Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na doğa yürüyüşü

Bu özel yürüyüş, katılımcılara Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu. Karla kaplı ormanlar, donmuş göletler ve tipi altında yürümek, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bolu Belediyesi'nin bu etkinliği, doğa tutkunlarını bir araya getirerek, bölgenin eşsiz güzelliklerini tanıtma fırsatı yarattı.

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bu doğa yürüyüşü, katılımcılara Bolu'nun kış güzelliklerini deneyimleme şansı verdi. Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na uzanan bu yolculuk, kar altında bir macera ve doğa ile iç içe geçen keyifli anlar sundu. Bu tür etkinlikler, doğaseverlerin bölgeyi keşfetmelerine ve doğanın tadını çıkarmalarına olanak tanıyor.