- G:

Bolu'da beyaz cennet keşfi, Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na doğa yürüyüşü

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği 13 km'lik Berk Yaylası - Kızık Yaylası doğa yürüyüşü, 30 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Kar altında başlayan bu macera dolu yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bolu'da Kar Altında Unutulmaz Bir Doğa Yürüyüşü mask

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği 13 km'lik Berk Yaylası - Kızık Yaylası doğa yürüyüşü, 30 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Kar altında başlayan bu macera dolu yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bolu'da Kar Altında Unutulmaz Bir Doğa Yürüyüşü

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, doğaseverler için özel bir etkinlik düzenledi.

2/8
mask

Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na uzanan 13 kilometrelik doğa yürüyüşü, 30 katılımcıyla gerçekleşti. Yürüyüşün öncülüğünü Süleyman Özdoğan yaparken, artçılığını Ertuğrul Bulut üstlendi.

 

3/8
Yürüyüşün Başlangıcı ve Karla Kaplı Yollar mask

Yürüyüşün Başlangıcı ve Karla Kaplı Yollar

Yürüyüş, Seben - Kıbrısçık karayolunun 1366 rakımlı Berk Yaylası kavşağında başladı. Katılımcılar, soğuk havada ve tipi şeklinde yağan kar altında yürüyüşe başladılar. Yürüyüş, 10 ila 40 santimetrelik kar tabakası üzerinde devam etti.

4/8
mask

Berk Yaylası'ndaki donmuş göletin kıyısında verilen yemek molası, katılımcılara dinlenme fırsatı sundu.

5/8
Karın Keyfini Çıkaran Doğaseverler mask

Karın Keyfini Çıkaran Doğaseverler

Mola sonrasında toplu fotoğraf çekimi sırasında tekrar başlayan tipi, katılımcıların moralini bozsa da, karın durmasıyla birlikte yürüyüşe devam edildi.

6/8
mask

Yatanlar, hatıra fotoğrafları çektirenler ve karlı zeminde eğlenenler, yürüyüşün keyfini çıkardı.

7/8
Kuzgölcük Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na mask

Kuzgölcük Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na

Yürüyüş, Kuzgölcük Yaylası'nın yanından geçerken tekrar başlayan tipi ile devam etti. Soğuk kar tanelerinin yüzlerine çarpması, katılımcıları biraz üşütse de, yürüyüş son derece keyifli geçti. Etkinlik, saat 15.05'te 1348 rakımlı Kızık Yaylası'ndaki Adya Butik Otel'in yanında sona erdi.

8/8
Bolu'nun Doğal Güzellikleri Keşfedildi mask

Bolu'nun Doğal Güzellikleri Keşfedildi

Bu özel yürüyüş, katılımcılara Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu. Karla kaplı ormanlar, donmuş göletler ve tipi altında yürümek, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bolu Belediyesi'nin bu etkinliği, doğa tutkunlarını bir araya getirerek, bölgenin eşsiz güzelliklerini tanıtma fırsatı yarattı.

 

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bu doğa yürüyüşü, katılımcılara Bolu'nun kış güzelliklerini deneyimleme şansı verdi. Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na uzanan bu yolculuk, kar altında bir macera ve doğa ile iç içe geçen keyifli anlar sundu. Bu tür etkinlikler, doğaseverlerin bölgeyi keşfetmelerine ve doğanın tadını çıkarmalarına olanak tanıyor.

29 Oca 2024 - 12:00 Bolu- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Batı Karadeniz Bölgesinde kar esareti devam ediyor mask
Batı Karadeniz Bölgesinde kar esareti devam ediyor
Bolu'da beyaz cennet keşfi, Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na doğa yürüyüşü mask
Bolu'da beyaz cennet keşfi, Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na doğa yürüyüşü
Batı Karadeniz’den hayran bırakan kış manzaraları! mask
Batı Karadeniz’den hayran bırakan kış manzaraları!
Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı en çok yaban hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiledi mask
Yurt genelinde yaşanan yoğun kar yağışı en çok yaban hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiledi
O camide 7 yıl sonra ilk Cuma namazı mask
O camide 7 yıl sonra ilk Cuma namazı
Depremde hayatını kaybeden fenomen ‘Uçan Köfteci’nin yakınlarından yürek burkan sözler mask
Depremde hayatını kaybeden fenomen ‘Uçan Köfteci’nin yakınlarından yürek burkan sözler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL