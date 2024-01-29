Bolu'da beyaz cennet keşfi, Berk Yaylası'ndan Kızık Yaylası'na doğa yürüyüşü

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği 13 km'lik Berk Yaylası - Kızık Yaylası doğa yürüyüşü, 30 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Kar altında başlayan bu macera dolu yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
Bolu'da Kar Altında Unutulmaz Bir Doğa Yürüyüşü
Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, doğaseverler için özel bir etkinlik düzenledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.