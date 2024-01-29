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Batı Karadeniz Bölgesinde kar esareti devam ediyor

Batı Karadeniz Bölgesinin tamamında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karabük’te heyelan yolları kapattı. Kastamonu’da 177 köy yolu kapalı. Bartın'da kar, yağmur ve fırtına bir arada can yaktı. Bolu Dağı ve Düzce'de kara rağmen ulaşım aksamadan sürüyor.

Bartın'da kar, yağmur ve fırtına bir arada mask

Batı Karadeniz Bölgesinin tamamında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Karabük’te heyelan yolları kapattı. Kastamonu’da 177 köy yolu kapalı. Bartın'da kar, yağmur ve fırtına bir arada can yaktı. Bolu Dağı ve Düzce'de kara rağmen ulaşım aksamadan sürüyor.

Bartın'da kar, yağmur ve fırtına bir arada

Bartın'da günlerdir süren sağanak yağış şehir merkezinde bugün de devam ederken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

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Yağmur nedeniyle ırmakların dolup taştığı Bartın'da kar nedeniyle ise 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Fırtına ve dalgalar nedeniyle de gemiler Bartın açıklarına demir atarken, dalga boyu 5 metreye ulaştı.Yağmur nedeniyle derelerin taştığı ve kardan yolların kapandığı şehirde, yük gemileri de boyu 5 metreye ulaşan dalgalar sonucu denize demir attı.

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Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı mask

Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Karabük'te yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.

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Olay, merkeze bağlı Başköy köyü yolunda meydana geldi. Yağışların ardından kayan toprak yolu tamamen kapattı.

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Köye ulaşım sağlanamazken, durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri toprağın kaldırılması için çalışma başlattı.

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Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı mask

Kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı

Karabük'te kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan 67 köy yolu yeniden açılırken, karda mahsur kalan ambulansın yardımına greyder operatörü yetişti. Karabük'te etkili olan kar yağışı sonrası 67 köyde 811 kilometrelik yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları çalışmalarla yolları yeniden ulaşıma açtı. Öte yandan Eflani ilçesi Ovaşeyhler köyü Örencik Mahallesi'ne hasta almaya giden ambulans karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşabildi.

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı mask

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı etkili olurken, 177 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün uyardığı Kastamonu'da dün itibarıyla kar yağışı etkili oluyor. İl merkezinde de ara ara etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı alanlarda yoğun bir şekilde devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu-Cide karayolu Dağlıbaşı mevkiinde sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor. Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle dün 161 köy yolu ulaşıma kapandı, bu yollardan 67'si ulaşıma açıldı. Bugün de etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan köy sayısı 177'ye çıktı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan köylere ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bolu Dağı ve Düzce'de ulaşım aksamadan sürüyor mask

Bolu Dağı ve Düzce'de ulaşım aksamadan sürüyor

Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı sebebiyle ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürerken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran yağış sebebi ile kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Bolu Dağı’nda da yağış etkisini arttırarak devam ederken, Karayolları ekiplerinin yollarda çalışmaları devam ediyor.

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Hem Anadolu Otoyolu’nda hem de D-100 karayolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hazır bekleyen ekipler anında müdahale yaparken, bölgelerde ulaşımda sorun yaşanmıyor.

Öte yandan Bartın'ın Karadeniz sahillerinde sis ve fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle yük gemileri motorlarını durdurarak, açıklara demir attı. Sahillerdeki kayalık alanlara çarpan dalgaların boyu ise 5 metreye ulaştı.

29 Oca 2024 - 13:00 Bolu- Çevre

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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. - Su .Esaret felaket.musibet Sozlerini soylemeyin!! Kar berekettir.bolluktur!! ALLAhin Rahmeti Bereketidir..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 16:10

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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