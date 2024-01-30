Düzce Belediyesi çalışanları bölgenin en düşük maaşını davul ve zurna ile kutladılar

Belediye Başkanı Özcan'ın detaylı bir şekilde açıkladığı yeni maaş düzenlemesine göre, memur kadrosunda çalışan personel için farklı maaş skalaları belirlendi. Özcan, belediyede en yüksek maaşı alan doktorun 74 bin 473 TL alacağını, en düşük maaşın ise memur personelde 40 bin 180 TL olacağını belirtti. Sözleşmeli personeller için de maaşların 40 bin TL ile 55 bin 377 TL arasında değişeceği ifade edildi.

İşçi personel maaşları ve ikramiyeler

Belediye Başkanı Tanju Özcan ayrıca, işçi personellerin alacağı ücretler hakkında da bilgi verdi. İşçi personel için en düşük maaşın 31 bin 713 TL olacağı, en yüksek maaşın ise 52 bin 711 TL olarak belirlendiği açıklandı. Özcan, maaşların yanı sıra, her ay 2 bin 925 TL ikramiye alacaklarını ve bu durumun toplamda yaklaşık 34 bin TL'ye ulaşan bir taban ücreti oluşturduğunu vurguladı.