Düzce Belediyesi çalışanları bölgenin en düşük maaşını davul ve zurna ile kutladılar

Düzce Belediyesi’nde imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde en düşük maaş 25 bin 500 liraya yükseltildi. Maaşlara yüzde 71 zam yapılmış oldu. Bolu Belediyesinde ise en düşük maaş 31 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.
Çok düşük maaşa davul zurna
Düzce Belediyesi’nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü işçilerle bir araya gelerek, yeni maaşlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Köroğlu - halkın cebine dokunan zam zam değildir,seçimden sonra görecez emlak vergisi ve su faturalarını,yada 18 maddeden vatandaş için park,sağlık ocağı yerleri için arsaların satışlarını
Ali - Bolu da liyakatli personeli Belediye ye dolduranlar...Tabiki yüksek maaş verir.Minareyi çalan kılıfını uydurur.18. madde ile vatandaşın arazisine çöküp parsel parsel satarak öder... Düzce'de bunu yapamazlar
Mert - Tanju belediyenin (halkın) paralarını işçilere peşkeş çekti.Emlak vergilerine ve su paralarına,çöp vergisine fahiş zam yaptı. Bolu da su parası Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Sözde suyun bol olduğu yerde yaşıyoruz.
Bolulu - Dalgami geciyosun , Türkiye'nin en ucuz suyu boluda ,sen duzceye bi git bakalim 500 tl su parasi geliyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.