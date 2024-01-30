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Düzce Belediyesi çalışanları bölgenin en düşük maaşını davul ve zurna ile kutladılar

Düzce Belediyesi’nde imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde en düşük maaş 25 bin 500 liraya yükseltildi. Maaşlara yüzde 71 zam yapılmış oldu. Bolu Belediyesinde ise en düşük maaş 31 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.

Çok düşük maaşa davul zurna mask

Düzce Belediyesi’nde imzalanan toplu iş sözleşmesi çerçevesinde en düşük maaş 25 bin 500 liraya yükseltildi. Maaşlara yüzde 71 zam yapılmış oldu. Bolu Belediyesinde ise en düşük maaş 31 bin 713 lira olarak açıklanmıştı.

Çok düşük maaşa davul zurna

Düzce Belediyesi’nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü işçilerle bir araya gelerek, yeni maaşlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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Belediye işçilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Özlü, “Biz aslında aynı gemideyiz.

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Sizler olmazsanız biz hiçbir iş yapamayız. Belediye olmazsa sizler çalışamazsınız. Dolayısı ile biz birbirimizi tamamlıyoruz.

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Ayrı değiliz, aynı yerdeyiz. Ali Kemal Bey ile birlikte çok yormadan söyleyelim. Ücretlerinize yüzde 71 zam yapıyoruz. Hayırlı olsun. Yüzde 71 zamlı ücretlerinizi alacaksınız” şeklinde konuştu.

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Zam haberinin ardından işçiler davul ve zurnalarla yeni zammı kutladı.

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Bolu Belediyesinde En yüksek maaş 74 bin lira mask

Bolu Belediyesinde En yüksek maaş 74 bin lira

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına göre, Bolu Belediyesi'nin 2024 yılı için personel maaşları belirlendi.

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Bu açıklamada, en yüksek maaşın 74 bin 473 TL, en düşük maaşın ise 31 bin 713 TL olarak belirlendiği duyuruldu. Belediye Meclisinin Ocak Ayı 2’nci oturumunda yapılan bu açıklama, şehirdeki çalışanların ve vatandaşların gündemine oturdu.

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En düşük maaş Düzce’den 6.2 bin lira fazla mask

En düşük maaş Düzce’den 6.2 bin lira fazla

Belediye Başkanı Özcan'ın detaylı bir şekilde açıkladığı yeni maaş düzenlemesine göre, memur kadrosunda çalışan personel için farklı maaş skalaları belirlendi. Özcan, belediyede en yüksek maaşı alan doktorun 74 bin 473 TL alacağını, en düşük maaşın ise memur personelde 40 bin 180 TL olacağını belirtti. Sözleşmeli personeller için de maaşların 40 bin TL ile 55 bin 377 TL arasında değişeceği ifade edildi.
İşçi personel maaşları ve ikramiyeler

Belediye Başkanı Tanju Özcan ayrıca, işçi personellerin alacağı ücretler hakkında da bilgi verdi. İşçi personel için en düşük maaşın 31 bin 713 TL olacağı, en yüksek maaşın ise 52 bin 711 TL olarak belirlendiği açıklandı. Özcan, maaşların yanı sıra, her ay 2 bin 925 TL ikramiye alacaklarını ve bu durumun toplamda yaklaşık 34 bin TL'ye ulaşan bir taban ücreti oluşturduğunu vurguladı.

30 Oca 2024 - 11:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Köroğlu - halkın cebine dokunan zam zam değildir,seçimden sonra görecez emlak vergisi ve su faturalarını,yada 18 maddeden vatandaş için park,sağlık ocağı yerleri için arsaların satışlarını

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 12:17
02

Ali - Bolu da liyakatli personeli Belediye ye dolduranlar...Tabiki yüksek maaş verir.Minareyi çalan kılıfını uydurur.18. madde ile vatandaşın arazisine çöküp parsel parsel satarak öder... Düzce'de bunu yapamazlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 12:12
01

Mert - Tanju belediyenin (halkın) paralarını işçilere peşkeş çekti.Emlak vergilerine ve su paralarına,çöp vergisine fahiş zam yaptı. Bolu da su parası Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Sözde suyun bol olduğu yerde yaşıyoruz.

Yanıtla . 2Beğen . 7Beğenme 30 Ocak 11:26
04

Bolulu - @Mert 01 nolu yoruma cevabı: Dalgami geciyosun , Türkiye'nin en ucuz suyu boluda ,sen duzceye bi git bakalim 500 tl su parasi geliyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 14:00
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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