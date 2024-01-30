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Opel bayisinden sıfır alınan cip, servisten çıkmıyor, ayda bir servise gidiyor

Yaklaşık 9 ay önce Opel bayisinden sıfır otomobil alan Yakup Kurttekin, 3 ay sonra aldığı aracı kabusu oldu. Kurttekin, aracının kendisini servisten çıkarmadığını, 20 günde bir muhakkak servise gittiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

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Yaklaşık 9 ay önce Opel bayisinden sıfır otomobil alan Yakup Kurttekin, 3 ay sonra aldığı aracı kabusu oldu. Kurttekin, aracının kendisini servisten çıkarmadığını, 20 günde bir muhakkak servise gittiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Yakup Kurttekin, çocuklarını okula ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarını okula götürüp getirmek için araba almaya karar verdi.

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Yakup Kurttekin, 30 Nisan 2023 tarihinde kentteki Opel bayisinden Grandland model aracı bir milyon 245 bin TL'ye sıfır aldı. Aldığı otomobilin sevinciyle işlemlerin ardından aracını birkaç ay kullanan Kurttekin, adblue ve motor arızası şokunu yaşadı.

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Aracını arıza lambasının yanmasıyla servise götüren Kurttekin, yetkililerin sorunun çözüldüğünü belirttiğini söyledi.

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Aradan sadece 20 gün sonra yine aynı arıza lambasının yanmasıyla servise tekrar giden Kurttekin, yine aynı şekilde arızanın onarıldığı cevabını aldı. Yaşadığı süreci anlatan Kurttekin, yetkililerin mağduriyetini gidermesi konusunda çağrıda bulunarak, “Aracımı 30 Nisan 2023'te Opel bayisinde sıfır aldım.

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Aracımın marka ve modeli Opel Grandland. Aracımı aldıktan 3 ay sonra adblue arızası vermeye başladı.

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. Ben de direkt aracımı servise götürdüm. Servise girişim son arızayı da sayarsak 6 olacak. 6'dır benim aracın problemini çözdüklerini söylediler.

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Ama problem halen aynı. Ben aracın tamir işlerinden anlamam. Adblue ve motor arızası bu kez yanmaya başladı. Konuyla alakalı her gittiğimde sorunun çözüldüğü yönünde fatura verdiler. 15-20 gün aralıklarla aynı hataları almaya başladım. En son 5 gün önce aracım servisten çıktı. Şimdi yine aracımın arıza lambası yanıyor. Yetkililerden ricam; mağduriyetimi bir an önce gidermeleridir” dedi.

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Sorununun çözülmediği takdirde hukuki süreç başlatacağını ifade eden Kurttekin, “Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum.

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Değiştirmeseler hukuki süreç başlatacağım. Mağduriyetimin giderilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kendileri bana merkezle görüştüklerini, merkezlerinin verdiği talimat doğrultusunda gerekli işlemleri yaptıklarını söyledi. Ama aynı problemi tekrar yaşıyorum. Görüldüğü gibi motor arızası halen yanıyor. Aracımı ya düzgün yapmıyorlar ya da hiç tamir etmiyorlar. Bu konuda çok mağdurum ve şikayetçiyim” diye konuştu.

Kurttekin, son olarak şunları kaydetti;

“Aracım şu an 9 bin 800 kilometrede ve garanti kapsamında. Daha yılı dahi dolmamış, 9 aydır bu araç bende. Yılı dolmadan sıfır bir araç 6 defa servise gider mi? Aracımı az bir fiyata da almadım. Bir milyon 245 bin TL'ye bu araç bana mal oldu. Şu anda hem mağdurum, hem bozuk araba ile geziyorum hem de aracımı düzgün tamir etmiyorlar. Aracımı bu halde mecbur kullanmak zorundayım. Bu anlamda hem benim hem çocuklarımın hayati tehlikesi var. Bu problemlerin nelere yol açabileceğini dahi bilmiyorum. Lütfen mağduriyetim giderilsin.”

 

Öte yandan, aracın alındığı bayi, sorunun Opel ile çözülmesi gerektiği bildirildi.

30 Oca 2024 - 13:00 - Yaşam

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