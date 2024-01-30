Opel bayisinden sıfır alınan cip, servisten çıkmıyor, ayda bir servise gidiyor

Yaklaşık 9 ay önce Opel bayisinden sıfır otomobil alan Yakup Kurttekin, 3 ay sonra aldığı aracı kabusu oldu. Kurttekin, aracının kendisini servisten çıkarmadığını, 20 günde bir muhakkak servise gittiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Yakup Kurttekin, çocuklarını okula ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarını okula götürüp getirmek için araba almaya karar verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.