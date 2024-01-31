Başkan Özcan: “Halk bizi seçerse çalışmalarımız tam gaz devam edecek”

Ali - Bu aydınlatmayı kim ödeyecek... Bu kadar heykel parasını kim ödicek...bu konserlerdeki Paralar nasıl nerden ödeniyor...Bu kadar Belediye ye personel yığdınız bu maaşları nasıl ödiceksiniz...Daha ne kadar parsel satacaksınız... Vatandaşın arazisine el koyacaksız...Hangi mezarlığın ortasından yol açacaksınız...