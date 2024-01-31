Başkan Özcan: “Halk bizi seçerse çalışmalarımız tam gaz devam edecek”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yapılan çalışmalar hakkında, "Şehrimiz, ışıl ışıl ve güvenli bir konuma geldi. Artık vatandaşlarımız sokaklarda kendilerini güvende hissediyorlar" dedi.
Bolu, 5 yıl içinde aydınlatma sorununu çözerek daha aydınlık bir görünüme kavuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde, şehrin ana caddeleri, bulvarları ve sokakları toplam 300 adet modern ve tasarruflu aydınlatma direği ile donatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Vatandaş - SÜMER TEPECİK TARAFLARI GECE KÖY YERİ GİBİ KARANLIK GECE YÜRÜYECEK GİBİ DEĞİL İNSAN KORKUYOR KARANLIKTA...
Durmuş - El feneri ile dolaşıyoruz.
Garip Vatantaş - Tannjudan önce sokaklar karanlık şehir güvensizdi degilmi çok komik ya
Yine şov yapmaya çalışıyor
Adam - helal olsun başkanım cok güzel çalışmalar
Demirkol - liderimiz tanju özcan(hazretleri)
Ali - Bu aydınlatmayı kim ödeyecek... Bu kadar heykel parasını kim ödicek...bu konserlerdeki Paralar nasıl nerden ödeniyor...Bu kadar Belediye ye personel yığdınız bu maaşları nasıl ödiceksiniz...Daha ne kadar parsel satacaksınız... Vatandaşın arazisine el koyacaksız...Hangi mezarlığın ortasından yol açacaksınız...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.