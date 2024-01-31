Mevsim normallerine dönüş: Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki iller; Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, 31 Ocak 2024 tarihinde mevsim normallerine uygun bir hava durumu sergileyecek. Vatandaşlar, bu değişikliklere karşı hazırlıklı olmalı.
Yağmurlu günler geri dönüyor: Bazı illerde şemsiyeler hazır olsun
Bölgenin bazı illerinde gökyüzü bulutlarla kaplanırken, diğerlerinde yağmur bekleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.