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Mevsim normallerine dönüş: Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki iller; Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, 31 Ocak 2024 tarihinde mevsim normallerine uygun bir hava durumu sergileyecek. Vatandaşlar, bu değişikliklere karşı hazırlıklı olmalı.

Yağmurlu günler geri dönüyor: Bazı illerde şemsiyeler hazır olsun mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki iller; Bolu, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, 31 Ocak 2024 tarihinde mevsim normallerine uygun bir hava durumu sergileyecek. Vatandaşlar, bu değişikliklere karşı hazırlıklı olmalı.

Yağmurlu günler geri dönüyor: Bazı illerde şemsiyeler hazır olsun

Bölgenin bazı illerinde gökyüzü bulutlarla kaplanırken, diğerlerinde yağmur bekleniyor.

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İstanbul ve Kocaeli gibi illerde yağmurlu bir gün öngörülürken, Bolu, Ankara, Düzce ve Sakarya’da bulutlu ancak kurak bir hava hâkim olacak.

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Bu durum, özellikle açık hava aktiviteleri planlayanlar için önemli bir uyarı niteliğinde.

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31 Ocak 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu mask

31 Ocak 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu

İşte 31 Ocak 2024 hava durumu raporu:

İstanbul; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Kocaeli; En yüksek: 8°C En düşük: 3°C Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 1°C Çok Bulutlu

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Parçalı Bulutlu

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29 Ocak 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu mask

29 Ocak 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 3°C En düşük: -8° Parçalı Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Parçalı Bulutlu

Ankara; En yüksek: 4°C En düşük: -1°C Puslu +

Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Parçalı Bulutlu

Karabük; En yüksek: 5°C En düşük: -4°C Parçalı Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 2°C En düşük: -3°C Parçalı Bulutlu

31 Oca 2024 - 10:10 - Güncel

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