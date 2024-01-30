Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça meydana gelen heyelanlar her yağış sonrası bölge sakinlerinde paniğe neden oluyor.

Ramazan Şahin, "Bugün için yukarıdaki bölge için avlanma kotası almıştık ama geldik ki yol kapanmış. Şu anda bölgede hummalı çalışma var, onu bekliyoruz. Bu bölge zaten sıkıntılı bir bölgeydi. Bekliyoruz, ne olacağını takip ediyoruz. Sürekli kullanıyoruz biz bu yolu. Yukarıda yaklaşık 10'dan fazla köy var. Onların bağlantı yolu burası. Yol komple kapalı şu anda, ulaşım yok. Açılmasını bekliyoruz" dedi.