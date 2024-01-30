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Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça meydana gelen heyelanlar her yağış sonrası bölge sakinlerinde paniğe neden oluyor.

Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Sinop ve Çankırı illerini kapsayan Batı Karadeniz'de ardı ardına meydana gelen heyelanlar bölge sakinlerini endişelendiriyor.

Heyelan tehlikesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde devam ediyor mask

Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Sinop ve Çankırı illerini kapsayan Batı Karadeniz'de ardı ardına meydana gelen heyelanlar bölge sakinlerini endişelendiriyor.

Heyelan tehlikesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde devam ediyor

Batı Karadeniz Bölgesi, yağışlı hava koşulları sonrasında artan heyelan tehdidi ile sık sık karşı karşıya kalıyor.

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Heyelanların En Son Örneği: Düzce'deki Heyelan mask

Heyelanların En Son Örneği: Düzce'deki Heyelan

Son olarak, Düzce, Kastamonu ve Karabük’te meydana gelen heyelanlar, bölge sakinleri tarafından büyük bir endişe kaynağı olarak görüldü. Düzce’de sabah saatlerinde meydana heyelanda, toprak zeminin yumuşamasının ardından ortaya çıktı.

 

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Bölgede hummalı çalışma devam ediyor. mask

Bölgede hummalı çalışma devam ediyor.

Düzce'de 8 köy ve birçok turistik alana giden yolda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

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Olay, Beyköy beldesi grup yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehtibey, Uğur, Derdin, Samandere, Hamamdağ, Yanık, Çakırsayfan ve Çatalçam köyleri ile Torkul Gölü, Sinekli Yaylası, Koca Yayla, Yanık Yaylası ve Samandere Şelalesi'ne giden yol üzerinde sağanak yağışlar sonrasında toprakta yumuşama olunca sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

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Vatandaş tedirgin mask

Vatandaş tedirgin

Ramazan Şahin, "Bugün için yukarıdaki bölge için avlanma kotası almıştık ama geldik ki yol kapanmış. Şu anda bölgede hummalı çalışma var, onu bekliyoruz. Bu bölge zaten sıkıntılı bir bölgeydi. Bekliyoruz, ne olacağını takip ediyoruz. Sürekli kullanıyoruz biz bu yolu. Yukarıda yaklaşık 10'dan fazla köy var. Onların bağlantı yolu burası. Yol komple kapalı şu anda, ulaşım yok. Açılmasını bekliyoruz" dedi.

 

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Heyelan köy yolunu kapadı mask

Heyelan köy yolunu kapadı

Karabük'te de yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı.
Olay, merkeze bağlı Başköy Köyü yolunda meydana geldi. Yağışların ardından kayan toprak yolu tamamen kapattı. Köye ulaşım sağlanamazken, durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri toprağın kaldırılması için çalışma başlattı.

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Karabük’te istinaf duvarı çöktü mask

Karabük’te istinaf duvarı çöktü

Yine Karabük’te heyelan sonrası çekilen istinat duvarı etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası toprak kaymasına dayanamayarak çöktü. Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40 No’lu Sokak’ta meydana geldi. Son günlerde etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası iki apartmanın bulunduğu yere yakın bölgede toprak kayması sonucu çekilen istinat duvarı çöktü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Aynı bölgede geçen yıl Haziran ayında meydana gelen heyelan vatandaşları tedirgin etmişti.

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Bölgede heyelan sürüyor mask

Bölgede heyelan sürüyor

Kastamonu’da gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolu ulaşıma kapandı. Kastamonu’da Cide-Doğanyurt-İnebolu karayolunu birbirine bağlayan Gilivri köyü ile İlyasbey köyü arasında bulunan Arap Deresi mevkiinde heyelan meydana geldi.

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Kastamonu’da da yol kapandı mask

Kastamonu’da da yol kapandı

Gece saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yolun açılması için Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri çalışma başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.

30 Oca 2024 - 18:05 - Çevre

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Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça meydana gelen heyelanlar her yağış sonrası bölge sakinlerinde paniğe neden oluyor. mask
Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça meydana gelen heyelanlar her yağış sonrası bölge sakinlerinde paniğe neden oluyor.
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