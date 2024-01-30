Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça meydana gelen heyelanlar her yağış sonrası bölge sakinlerinde paniğe neden oluyor.

Zonguldak, Kastamonu, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Sinop ve Çankırı illerini kapsayan Batı Karadeniz'de ardı ardına meydana gelen heyelanlar bölge sakinlerini endişelendiriyor.
Heyelan tehlikesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde devam ediyor
Batı Karadeniz Bölgesi, yağışlı hava koşulları sonrasında artan heyelan tehdidi ile sık sık karşı karşıya kalıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.