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Batı Karadeniz Bölgesinin karlı ormanlarında çekilen dron görüntüleri

Batı Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin orman varlığı açısından en zengin bölgesi. Batı Karadeniz’de ise en geniş ve düzgün ormanlara sahip iki ili Bolu ve Karabük. Bu iki ilin sınırında bulunan yenice ormanları ise muhteşem güzellikler barındırıyor.

Ormanlar beyaz örtüsüyle mest ediyor mask

Batı Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin orman varlığı açısından en zengin bölgesi. Batı Karadeniz’de ise en geniş ve düzgün ormanlara sahip iki ili Bolu ve Karabük. Bu iki ilin sınırında bulunan yenice ormanları ise muhteşem güzellikler barındırıyor.

Ormanlar beyaz örtüsüyle mest ediyor

Bolu – Karabük - Bartın kara yolunda kartpostallık görüntüler dron ile görüntülendi.

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Bolu – Karabük - Bartın kara yolu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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Bölgede hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

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Havadan çekilen görüntüler muhteşem mask

Havadan çekilen görüntüler muhteşem

Kara yolunda yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlar karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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Araçlarıyla bu istikameti kullanan vatandaşlar çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca eşsiz manzaraya şahitlik yapıyor. Beyaza bürünen orman ve kıvrımlı yollar dron ile görüntülendi.

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Bolu – Karabük Ormanları mask

Bolu – Karabük Ormanları

Yenice Ormanları, Bolu Dağları’nın kuzeybatısında İncedere, Şimşirdere, Çitdere su toplama havzaları ve Safranbolu ilçesinin batısında kalan yer alan ormanları içerir.

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Yüz metreden başlayarak yaklaşık 2000 metreye kadar yükselen engebeli bir topografyaya sahiptir. Bu engebeli topografya, yerleşim yerlerinin genişlemesine engel olarak Yenice Ormanları’nın bakir ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir alan olarak kalmasını sağlamıştır. Alanda Yenice Nehri’nin ve onun büyük kollarının çevresindeki alçak arazilerde birkaç köy dışında yerleşim alanı yok.

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Bolu’da çam, diğer yerlerde yapraklı ağaçlar mask

Bolu’da çam, diğer yerlerde yapraklı ağaçlar

Dron ile görüntülenen manzaralar bölgenin Kış güzelliğini adeta bir kartpostal gibi sunuyor. Bolu, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak, yüzölçümünün yarısını oluşturan ormanlarıyla bölgenin en yeşil illeri arasında yer alıyor. Birbirinden farklı türde ağaç ve bitkilerin oluşturduğu bu geniş ormanlar yazın ayrı, kışın ayrı güzellikler sunuyor.

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Batı Karadeniz ormanları Çam türleri, kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç olmak üzere yüzde 70’i yapraklı ağaçlar oluşturuyor. Özellikle Yedigöller Milli parkı ve çevresinde bulunan yapraklı ağaçlar eko sistemin anahtar biyoçeşitliliğini temsil ediyor.

 

31 Oca 2024 - 15:30 - Çevre

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