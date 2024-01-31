Batı Karadeniz Bölgesinin karlı ormanlarında çekilen dron görüntüleri

Batı Karadeniz Bölgesi Türkiye’nin orman varlığı açısından en zengin bölgesi. Batı Karadeniz’de ise en geniş ve düzgün ormanlara sahip iki ili Bolu ve Karabük. Bu iki ilin sınırında bulunan yenice ormanları ise muhteşem güzellikler barındırıyor.
Ormanlar beyaz örtüsüyle mest ediyor
Bolu – Karabük - Bartın kara yolunda kartpostallık görüntüler dron ile görüntülendi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.