Bolu'da 'önce yaya' uygulamasıyla trafik güvenliği artıyor

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda güvenliği sağlamak için denetimlerini artırdı. 'Önce Yaya' uygulamasıyla sürücüler ve yayalar için daha güvenli yollar hedefleniyor.

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi gerçekleştiriyor.