Bolu'da 'önce yaya' uygulamasıyla trafik güvenliği artıyor

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda güvenliği sağlamak için denetimlerini artırdı. 'Önce Yaya' uygulamasıyla sürücüler ve yayalar için daha güvenli yollar hedefleniyor.
Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi gerçekleştiriyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde kentteki önemli cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Bolulu - Ozellikle trafigin cok yogun oldugu mudurnu kavsaginda yaya gecitlerine ust gecit yapilmali cunku zaten cok yogun olan bu cadde birde yayalara yol vermek icin beklenince cok beklenmekte buna bir cozum bulunmali ,ust gecit yapilmali
Bolulu - Oo yine ceza diyorsunuz
Bir Garip Bolulu - Uygulama güzel ancak yayaların yolda durup kahve içmedikleri kalıyor, yayalarında karşıdan karşıya geçiş sırasında hızlı bir geçiş yapma yükümlülüklerinin hatırlatılması gerekli diye düşünüyorum. Saygılarımla.
Yaya Toure - Yayalar komple kaldırılsın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.