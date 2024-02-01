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Bolu'da 'önce yaya' uygulamasıyla trafik güvenliği artıyor

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda güvenliği sağlamak için denetimlerini artırdı. 'Önce Yaya' uygulamasıyla sürücüler ve yayalar için daha güvenli yollar hedefleniyor.

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi gerçekleştiriyor. mask

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda güvenliği sağlamak için denetimlerini artırdı. 'Önce Yaya' uygulamasıyla sürücüler ve yayalar için daha güvenli yollar hedefleniyor.

Bolu'da trafik ekipleri, yaya geçidi ve kavşaklarda geçiş üstünlüğü denetimi gerçekleştiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu saatlerde kentteki önemli cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

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Günün belirli saatlerinde trafik akışının kontrolünü sağlayan ekipler, zaman zaman yaptıkları uygulamalarla kurallara uymayan sürücüleri uyarıyor.

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Şehir merkezindeki işlek caddelerde bulunan yaya geçitlerinde sürücülerin öncelik tanıyarak araçlarını durdurması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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Şube Müdürlüğü yetkilileri, İçişleri Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen "Önce Yaya" uygulamasına, kentte yaşayan araç sürücüleri ve yayalar tarafından riayet edildiğini belirtiyor.

01 Şub 2024 - 09:41 Bolu- Asayiş

# trafik
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Yorumlar

(4)
04

Bolulu - Ozellikle trafigin cok yogun oldugu mudurnu kavsaginda yaya gecitlerine ust gecit yapilmali cunku zaten cok yogun olan bu cadde birde yayalara yol vermek icin beklenince cok beklenmekte buna bir cozum bulunmali ,ust gecit yapilmali

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 11:24
01

Bir Garip Bolulu - Uygulama güzel ancak yayaların yolda durup kahve içmedikleri kalıyor, yayalarında karşıdan karşıya geçiş sırasında hızlı bir geçiş yapma yükümlülüklerinin hatırlatılması gerekli diye düşünüyorum. Saygılarımla.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 10:23
02

Yaya Toure - @Bir Garip Bolulu 01 nolu yoruma cevabı: Yayalar komple kaldırılsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Şubat 10:48
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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