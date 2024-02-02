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Bolu’da yerel seçimler ve siyasî aktörler

Türkiye ve Bolu 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri konuşuyor. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde neler oldu? 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde nasıl gelişmeler yaşandı? Haberimizde…

AK Parti 8. Seçimde de galip geldi mask

Türkiye ve Bolu 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri konuşuyor. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde neler oldu? 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde nasıl gelişmeler yaşandı? Haberimizde…

AK Parti 8. Seçimde de galip geldi

Türkiye ve Bolu’da kıran kırana geçen 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, adeta itirazların seçimi olmuştu.

2014 Yerel Seçimlerinde Türkiye’de ve Bolu’da yüksek oy toplamayı başaran AK Parti, girdiği 8. Seçimden de yine galip ayrılmıştı.

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AK Parti’nin yüksek oranı mask

AK Parti’nin yüksek oranı

30 Mart yerel seçiminin kesin sonuçlarına göre, Türkiye’de büyükşehir belediye başkanlığı

seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 45,54'ünü alırken CHP yüzde 31,04, MHP yüzde 13,65 oranında oy almıştı. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise AK Parti yüzde 43,13, CHP yüzde 26,45, MHP yüzde 17,76 oranında oy aldı.

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Özcan’ın hayalleri suya düştü mask

Özcan’ın hayalleri suya düştü

Bolu’da da durum farklı değildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde aldığı 40,60 oy oranıyla ezeli rakibi AK Partili Alaaddin Yılmaz’ın 43, 40 başarı oranına karşın Belediye Başkanı seçilemeyen Tanju Özcan, hevesini 2011 Genel Seçimlerinde milletvekili seçilerek aldı.

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Yılmaz’a karşı Mısırlıoğlu mask

Yılmaz’a karşı Mısırlıoğlu

Bu seçimde  (2011) Özcan 34 yıl aradan sonra Bolu’nun ilk CHP’li Milletvekili oldu ancak aklı Belediye Başkanlığı’nda kalmıştı. Yılmaz’ı 2009’da sandığa gömmeyi başaramayan Özcan, desteklediği CHP Adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’nu 2014 Yerel Seçimlerinde sahneye çıkardı. Mısırlıoğlu ile birlikte Bolu’yu karış karış dolaşarak oy isteyen Özcan, 2009’dan sonra 2014 Yerel Seçimlerinde de Yılmaz’ın yüzde 50’ye yakın aldığı büyük oy oranıyla Mısırlıoğlu’nun aldığı yüzde 37,7 oranlık oy karşısında yenilgiye uğrayarak Bolu Belediye Başkanlığı Odası’na yine girememişti.

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Özcan Mısırlıoğlu ile beraber çalıştı mask

Özcan Mısırlıoğlu ile beraber çalıştı

2014 Yerel Seçimleri her ne kadar AK Partili Alaadin Yılmaz’a  karşı CHP’li Mehtap Özcan Mısırlıoğlu arasında geçse de Bolu kamuoyu bunu Yılmaz ve Özcan arasında geçen bir yarış olduğunu konuşuyordu.

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Yılmaz açık ara önde mask

Yılmaz açık ara önde

2014 Yerel Seçimlerinde Bolu’da partilerin oy oranı AK Parti (Alaaddin Yılmaz) yüzde 49,6, CHP (Mehtap Özcan Mısırlıoğlu) yüzde 37,7, MHP (Şükrü Gülez) yüzde 9,9, SP (Veysel Çetinkaya) yüzde 1,8 oy oranına sahip olmuştu.

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İlçelerde ise bu durum şöyleydi: mask

İlçelerde ise bu durum şöyleydi:

Kıbrıscık

CHP yüzde 58

AK Parti yüzde 37,1

MHP yüzde 3

SP yüzde 1,8

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Mengen

CHP yüzde 52,2

AK Parti yüzde 37,5

MHP yüzde 8,6

SP yüzde 1,6

BTP yüzde 0,1

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Mudurnu

CHP yüzde 47,9

AK Parti yüzde 38,6

MHP yüzde 10,1

DP yüzde 2,2

SP yüzde 0,7

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Seben

AK Parti yüzde 52,4

MHP yüzde 32,3

CHP yüzde 13,3

SP yüzde 1,2

BTP yüzde 0,8

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Seben

AK Parti yüzde 52,4

MHP yüzde 32,3

CHP yüzde 13,3

SP yüzde 1,2

BTP yüzde 0,8

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2014 yılı partilerin İl Genel Meclisi koltuk oranları şöyle olmuştu: mask

2014 yılı partilerin İl Genel Meclisi koltuk oranları şöyle olmuştu:

AK Parti yüzde 54 ile 16 İl Genel Meclis Üyesi

CHP yüzde 23,8     ile   5  İl Genel Meclis Üyesi

MHP yüzde 16,1     ile  2 İl genel Meclis Üyesi

SP yüzde 3,1

DP yüzde 1,4

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Yılmaz aday gösterilmedi mask

Yılmaz aday gösterilmedi

31 Mart 2019’a gelindiğinde Bolu’daki siyasî arena yine hareketliliğini koruyordu. Siyasî aktörlerin başında gelen AK Partili Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın kendi partisi içindeki dalgalanmalardan ötürü AK Parti’den aday gösterilip gösterilmeyeceği merakla bekleniyordu. Yılmaz’ın aday olup olmayacağını bekleyenlerin başında ise Yılmaz’ın ezeli rakibi ve diğer güçlü siyasî aktör 2009’dan bu yana milletvekili olan CHP’li Tanju Özcan’dı.

 

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“Belediye Başkanlığı içimde ukde kaldı” mask

“Belediye Başkanlığı içimde ukde kaldı”

Özcan ‘Bolu Belediye Başkanlığı içimde ukte kaldı” diyerek yaptığı milletvekilliğinde yıllarca Yılmaz’ın koltuğa aday olmamasını bekledi. Kamuoyu Yılmaz’ı aday gösterileceğinden emin olarak beklerken Özcan da ‘Aday olacak mısınız?’ sorularına bu nedenle ‘Asla aday olmayacağım’ diye cevap veriyordu.

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Yılmaz aday olmayınca Özcan’ın önü açıldı mask

Yılmaz aday olmayınca Özcan’ın önü açıldı

Yılmaz’ın 3 dönem kuralına takıldığı söylenerek aday gösterilmemesi ve yerine Yılmaz’ın siyasete soktuğu ve Bakan yardımcılığı görevlerini üstlenen Fatih Metin’i AK Parti’den aday göstermesi durumunda Özcan’ın önü açılmıştı oldu. Aynı gün Özcan milletvekilliğinden istifa ederek CHP’den Bolu Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

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Özcan ve Metin yine karşı karşıya mask

Özcan ve Metin yine karşı karşıya

Özcan 2009’da Yılmaz’dan Başkanlık koltuğunu alamamıştı ama 2011’de AK Parti’nin 3. Milletvekili olan Fatih Metin’i koltuğundan indirerek 34 yıl sonra CHP’ye Bolu milletvekilliğini kazandırmıştı. 2019 Yerel Seçimlerinde de rakibi olan Fatih Metin’den Bolu Belediyesi’ni almak bu nedenle zor olmayacaktı. Öyle de oldu.

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Özcan’ın Fatih Metin’e karşı ikinci. zaferi mask

Özcan’ın Fatih Metin’e karşı ikinci. zaferi

Bolu Merkez’de 31 Mart 2019’da yapılan Yerel Seçim sonuçlarına göre CHP Adayı Tanju Özcan oyların yüzde 52,71’ni alarak AK Partili Aday Fatih Metin’ni yüzde 45,34’lük oy oranı ile geride bırakınca Bolu Belediye Başkanlığını kazandı.

2019 Yerel Seçimlerinde Bolu’da partilerin oy oranı CHP (Tanju Özcan) yüzde 52,71, AK Parti (Fatih Metin)) yüzde 45,34, SP (Turan Kılınç) yüzde 1,58, Vatan Parti (Selahattin Özbölük) yüzde 0,33 şeklinde oldu.

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İlçelerde ise bu durum şöyleydi: mask

İlçelerde ise bu durum şöyleydi:

Dörtdivan

Bağımsız yüzde 46,74

AK Parti yzde 38,24

MHP yüzde 10,29

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Gerede

AK Parti yüzde 47,01

BBP yüzde 30,35

MHP yüzde 16,62

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Göynük mask

Göynük

MHP yüzde 43

AK Parti yüzde 39,71

CHP yüzde 13,63

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Kıbrıscık

CHP yüzde 38,96

Bağımsız yüzde 36,68

AK Parti yüzde 18,74

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Mengen

CHP yüzde 45,34

AK Parti yüzde 35,65

MHP yüzde 17,37

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Seben

AK Parti yyüzde 65,93

İYİ Parti yüzde 23,71

MHP yüzde 9,77

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Yeniçağa

AK Parti yüzde 68,07

SP yüzde 19,80

CHP yüzde 6,05

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31 Mart 2019 yılı Yerel Seçimlerinde partilerin İl Genel Meclisi koltuk oranları şöyle oldu:

AK Parti yüzde 45,34 ile 16 İl Genel Meclis Üyesi

CHP yüzde 29,37  ile   5  İl Genel Meclis Üyesi

MHP yüzde 15,38 ile  2 İl genel Meclis Üyesi

İYİ Parti yüzde 3,99

SP yüzde 2,25

 

Şimdi ise Türkiye ve Bolu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine kilitlendi. Alaaddin Yılmaz’ın siyasetteki boşluğunu iyi değerlendiren CHP’li Tanju Özcan için Bolu Belediyesi’nde yeni bir dönem daha başlayacak mı, yoksa rakipleri AK Partili Muhammed Emin Demirkol, MHP’li İlhan Durak ya da İYİ Partili Mansur Şen’e mi koltuğu kaptıracak? Bolu bunun cevabını 31 Mart gecesi öğrenecek.

 

 

02 Şub 2024 - 14:00 - Siyaset

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mudurnulu Hoca - MUDURNU VE TAŞKESTİDE AKP HENÜZ ADAYLARI AÇIKLAMADI DİĞER PARTİLİLER GECE GÜNDÜZ GEZİYOR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Şubat 14:12

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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