Bolu’da yerel seçimler ve siyasî aktörler

31 Mart 2019 yılı Yerel Seçimlerinde partilerin İl Genel Meclisi koltuk oranları şöyle oldu:

AK Parti yüzde 45,34 ile 16 İl Genel Meclis Üyesi

CHP yüzde 29,37 ile 5 İl Genel Meclis Üyesi

MHP yüzde 15,38 ile 2 İl genel Meclis Üyesi

İYİ Parti yüzde 3,99

SP yüzde 2,25

Şimdi ise Türkiye ve Bolu 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine kilitlendi. Alaaddin Yılmaz’ın siyasetteki boşluğunu iyi değerlendiren CHP’li Tanju Özcan için Bolu Belediyesi’nde yeni bir dönem daha başlayacak mı, yoksa rakipleri AK Partili Muhammed Emin Demirkol, MHP’li İlhan Durak ya da İYİ Partili Mansur Şen’e mi koltuğu kaptıracak? Bolu bunun cevabını 31 Mart gecesi öğrenecek.