Bolu’da yerel seçimler ve siyasî aktörler

Türkiye ve Bolu 31 Mart’ta yapılacak olan 2024 Yerel Seçimleri konuşuyor. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde neler oldu? 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde nasıl gelişmeler yaşandı? Haberimizde…
AK Parti 8. Seçimde de galip geldi
Türkiye ve Bolu’da kıran kırana geçen 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, adeta itirazların seçimi olmuştu.
2014 Yerel Seçimlerinde Türkiye’de ve Bolu’da yüksek oy toplamayı başaran AK Parti, girdiği 8. Seçimden de yine galip ayrılmıştı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mudurnulu Hoca - MUDURNU VE TAŞKESTİDE AKP HENÜZ ADAYLARI AÇIKLAMADI DİĞER PARTİLİLER GECE GÜNDÜZ GEZİYOR
Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.