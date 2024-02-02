Batı Karadeniz yaylalarında kartpostallık kış görüntüleri

Bölgeye gelen ‘Dağların Oğlu’ lakaplı belgeselci Bülent Erkan da, “Bu yaylalarda çok güzel olanlar var. Tabiatı, mağaraları, şelaleleri çok güzel. Yeşil karla buluşunca çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Yazın buraya geldiğimde her yer yemyeşildi. Şimdi her taraf bembeyaz, çok güzel bir görsel var. Bunu herkesin yaşamasını istiyorum. Kendimi bir pamuk tarlasında hissediyorum” şeklinde konuştu.