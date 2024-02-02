- G:

Batı Karadeniz yaylalarında kartpostallık kış görüntüleri

Beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunuyor. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yaylalar don ile havadan görüntülendi. 58 kilometrelik rota üzerinde birbirine bağlantılı 33 yaylada kar yağışı ile birlikte mest eden güzellikler ortaya çıktı.

Tüm katılımcılara anlatmak istiyorlar mask

Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı bölgede yaylalar, yöreye özgü yayla evi mimarisi ile dikkat çekerken, kar yağışı ile birlikte ziyaretçilerini hayran bıraktı. Gölcük ve Fındıklı yaylalarını ziyaret eden vatandaşlar, ortaya çıkan manzaranın tadını çıkartma fırsatı buluyor.

Tüm katılımcılara anlatmak istiyorlar

Batı Karadeniz yaylalarının tanıtılması için projeler yürüten Hikmet Haberal, “Biz turizm aktiviteleri yaparken mağara turizmi rotalarını çıkardık.

2/9
mask

Bu nokta da bir turizm aktivitesi gerçekleşiyor. Buraya gelen üniversite öğrencileri, yerel halk ve burayı hiç bilmeyenlere, doğa severlere bölgedeki 33 yayladan en otantik olanları seçtik.

3/9
mask

Etraftaki yaylaları, şelaleleri göstereceğiz. Bölgedeki yerli halkın kültürünü anlatacağız.

4/9
mask

Doğayı, tabiatı buraya gelen tüm katılımcılara anlatmak istiyoruz. Hedefimiz buranın tam bir yayla turizm merkezi olmasını düşünerek, bunları ilgili kurumların değerlendirmesini düşünüyoruz.

5/9
mask

Otantik yaşam, otantik mimarisiyle yayla evleri özel bir yapı. Burada ayrıca tarihi bir kültür yolu var.

6/9
mask

Araç ilçesinden başlayarak Cide ilçesine ulaşan bir taş yol. 14 kilometrelik bu mesafede isteyenler yürüyüş yapabilir” dedi.

7/9
Her köşesi ayrı bir güzellik mask

Her köşesi ayrı bir güzellik

Yaylaları ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden Dr. Serap Yıldız İlden, “İlk kez ben bu yaylaya geldim.

8/9
mask

Buralar yaylalar cennetiymiş. Doğası harika, ağaçların karla buluşması gerçekten bambaşka bir güzellik.Ben buraya aşık oldum. Doğası çok güzel. Bölgeyi çok seviyorum, her köşesi ayrı bir güzellik. Saklı cennet gibi. Görülmesi gereken bir yer. Çok beğendim” diye konuştu.

9/9
Kendimi bir pamuk tarlasında hissediyorum mask

Kendimi bir pamuk tarlasında hissediyorum

Bölgeye gelen ‘Dağların Oğlu’ lakaplı belgeselci Bülent Erkan da, “Bu yaylalarda çok güzel olanlar var. Tabiatı, mağaraları, şelaleleri çok güzel. Yeşil karla buluşunca çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Yazın buraya geldiğimde her yer yemyeşildi. Şimdi her taraf bembeyaz, çok güzel bir görsel var. Bunu herkesin yaşamasını istiyorum. Kendimi bir pamuk tarlasında hissediyorum” şeklinde konuştu.

02 Şub 2024 - 17:00 - Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Bolu’da yerel seçimler ve siyasî aktörler mask
Bolu’da yerel seçimler ve siyasî aktörler
Bolu'da 'önce yaya' uygulamasıyla trafik güvenliği artıyor mask
Bolu'da 'önce yaya' uygulamasıyla trafik güvenliği artıyor
Batı Karadeniz Bölgesinin karlı ormanlarında çekilen dron görüntüleri mask
Batı Karadeniz Bölgesinin karlı ormanlarında çekilen dron görüntüleri
Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça meydana gelen heyelanlar her yağış sonrası bölge sakinlerinde paniğe neden oluyor. mask
Batı Karadeniz Bölgesi'nde sıkça meydana gelen heyelanlar her yağış sonrası bölge sakinlerinde paniğe neden oluyor.
BAİBÜ'de görülen yavru yediuyur, kış uykusu için doğaya bırakıldı mask
BAİBÜ'de görülen yavru yediuyur, kış uykusu için doğaya bırakıldı
Mevsim normallerine dönüş: Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde beklenen hava durumu mask
Mevsim normallerine dönüş: Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde beklenen hava durumu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL