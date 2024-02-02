Batı Karadeniz yaylalarında kartpostallık kış görüntüleri

Kartpostallık manzaraların ortaya çıktığı bölgede yaylalar, yöreye özgü yayla evi mimarisi ile dikkat çekerken, kar yağışı ile birlikte ziyaretçilerini hayran bıraktı. Gölcük ve Fındıklı yaylalarını ziyaret eden vatandaşlar, ortaya çıkan manzaranın tadını çıkartma fırsatı buluyor.
Tüm katılımcılara anlatmak istiyorlar
Batı Karadeniz yaylalarının tanıtılması için projeler yürüten Hikmet Haberal, “Biz turizm aktiviteleri yaparken mağara turizmi rotalarını çıkardık.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.