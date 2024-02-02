İstiklal Yolu Milli Parkı üzerine Millet Bahçesi yapılacak

Kurtuluş Mücadelesi'nin kadın kahramanlarından şehit Şerife Bacı’yı anlatmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, “Arkadaşlarla sohbet ettiğimiz sırada Seydiler’i tam cepheden gören bir tepemize ne yapabiliriz diye düşündük. Bu fikirlerle şimdi bu tepeyi ışıklandırıyoruz. Projemiz tam olarak bitmedi, çalışmalarımız devam ediyor. Bu tepenin ışıklandırılmasını düşündük, ışıklandırmanın da tam orta noktasına şehit Şerife Bacı’nın silüetini yansıtacağız. Silüeti de ışıklandıracağız. Çevre yolundan geçenler ya da ilçede duranlar için tepede çok güzel bir aydınlatma olacak. Halkımız bu çalışmayı beğendi. Çeller Tepesi'ni ışıklandırarak sessiz ve sakin görünen tepeyi neşeli bir hale getirdik. Gece saatlerinde dışarıya çıktığınızda görülebilecek. Sosyal açıdan güzel bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Halkımızdan da güzel dönüşler alıyoruz. İnşallah tamamlandığında da çok daha güzel olacak” dedi.