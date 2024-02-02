İstiklal Yolu Milli Parkı üzerine Millet Bahçesi yapılacak

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen mühimmatların kağnılarla Ankara'ya taşınması sırasında 9 aylık yavrusuyla yollara koyulan ve Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın ismi, memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde yaşatılıyor.
Mutlaka görülmesi gereken bir yer
Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Şerife Bacı anısına dikilen üç heykel, İnebolu ve Seydiler ilçeleri ile Kastamonu'da bulunuyor. Seydiler Belediyesi tarafından ilçeye hakim en yüksek tepe olan 700 rakımdaki Çeller Tepesi'ne de ışıklandırma yapıldı. Işıklandırılan Çeller Tepesi’nin orta bölümüne kışla önünde donarak şehit olan Şerife Bacı’nın silüeti yansıtılarak, kahramanlığı gelecek nesillere de aktarılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.