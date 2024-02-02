Yeni yılın gelmesiyle birlikte, 2024 trafik cezalarında artışlar yaşandı

2024 trafik cezalarına gelen zamların yılı olacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme, sürücülere ek mali yük getiriyor. Drift yapmaktan, hız sınırını aşmaktan, alkollü araç kullanmaktan, kemer takmamaktan ve kırmızı ışıkta geçmek gibi birçok ihlalde trafik cezaları arttı.

Özellikle alkollü araç kullanımı konusunda ceza miktarları oldukça yükseldi. İlk yakalanmada 6 bin 439 TL olan ceza, ikinci kez yakalandığınızda 8 bin 075 TL'ye yükseliyor. Üçüncü kez yakalandığınızda ise ceza miktarı 12 bin 977 TL'ye çıkıyor. Araçta uyarıcı madde tespiti yapıldığında veya alkollü araç kullanımı reddedildiğinde ise kesilecek ceza 18 bin 452 TL olarak belirlendi.