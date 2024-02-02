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Yeni yılın gelmesiyle birlikte, 2024 trafik cezalarında artışlar yaşandı

2024 trafik cezalarına gelen zamların yılı olacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme, sürücülere ek mali yük getiriyor. Drift yapmaktan, hız sınırını aşmaktan, alkollü araç kullanmaktan, kemer takmamaktan ve kırmızı ışıkta geçmek gibi birçok ihlalde trafik cezaları arttı.

Alkollü Araç Kullanımında Cezalar Arttı mask

2024 trafik cezalarına gelen zamların yılı olacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme, sürücülere ek mali yük getiriyor. Drift yapmaktan, hız sınırını aşmaktan, alkollü araç kullanmaktan, kemer takmamaktan ve kırmızı ışıkta geçmek gibi birçok ihlalde trafik cezaları arttı.

Alkollü Araç Kullanımında Cezalar Arttı

Özellikle alkollü araç kullanımı konusunda ceza miktarları oldukça yükseldi. İlk yakalanmada 6 bin 439 TL olan ceza, ikinci kez yakalandığınızda 8 bin 075 TL'ye yükseliyor. Üçüncü kez yakalandığınızda ise ceza miktarı 12 bin 977 TL'ye çıkıyor. Araçta uyarıcı madde tespiti yapıldığında veya alkollü araç kullanımı reddedildiğinde ise kesilecek ceza 18 bin 452 TL olarak belirlendi.

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Diğer Trafik İhlallerindeki Cezalar mask

Diğer Trafik İhlallerindeki Cezalar

Araç plakasının olmaması durumunda 10 bin 917 TL ceza uygulanıyor. Ehliyetsiz araç kullanımı ise 12 bin 977 TL para cezasıyla cezalandırılıyor.

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Hız Sınırı Aşımında Yüksek Cezalar mask

Hız Sınırı Aşımında Yüksek Cezalar

2024 yılında hız sınırını aşmanın cezası da arttı. Yüzde 10 - 30 arasında hız sınırını aşmanız halinde bin 506 TL ceza ödemeniz gerekecek. Yüzde 30 - 50 arasında hız sınırını aşarsanız 3 bin 135 TL ceza, yüzde 50 oranında hız sınırını aşarsanız ise 6 bin 439 TL hız cezası kesilecek. Ancak, bu yılın başında sürücünün 96 km hızla yakalandığı bir durumda, EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) üzerinden kesilen ceza miktarı tam 150 bin 600 TL olarak uygulandı.

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İndirimli Ödeme Süresi Arttı mask

İndirimli Ödeme Süresi Arttı

Trafik cezalarını ödemekte zorlanan sürücüler için bir umut var.

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Yeni düzenleme ile trafik cezalarını erken ödeyen sürücüler yüzde 25 indirim hakkından yararlanabilecekler.

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İndirimli ödeme süresi ise bu yıl itibariyle 15 gün değil, 1 ay olarak genişletildi.

 

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Bu gelişmeler ışığında, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik cezalarından kaçınmaları büyük önem taşıyor.

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Trafik kurallarına uymak, hem kendi güvenliğimiz hem de toplumun güvenliği için elzemdir.

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Ayrıca, trafik cezalarını erken ödeyerek indirimden yararlanma fırsatını da değerlendirebilirsiniz.

02 Şub 2024 - 07:00 - Asayiş

# trafik
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