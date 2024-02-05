- G:

Kar altında unutulmaz bir doğa yürüyüşü deneyimi

Bolu'nun büyüleyici kar manzaraları eşliğinde gerçekleşen Kökez Tabiat Alanı - Gölcük Tabiat Parkı doğa yürüyüşü, 39 doğaseverin katılımıyla unutulmaz bir deneyime dönüştü. Karla kaplı patikalarda yapılan bu etkinlik, katılımcılarına doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu.

Kökez Tabiat Alanı - Gölcük Tabiat Parkı yürüyüşü mask

Bolu'nun büyüleyici kar manzaraları eşliğinde gerçekleşen Kökez Tabiat Alanı - Gölcük Tabiat Parkı doğa yürüyüşü, 39 doğaseverin katılımıyla unutulmaz bir deneyime dönüştü. Karla kaplı patikalarda yapılan bu etkinlik, katılımcılarına doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu.

Kökez Tabiat Alanı - Gölcük Tabiat Parkı yürüyüşü

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, doğa severleri bir araya getiren özel bir etkinliğe imza attı.

2/9
mask

13 kilometre uzunluğundaki Kökez Tabiat Alanı - Gölcük Tabiat Parkı doğa yürüyüşü, 39 katılımcıyla gerçekleşti.

3/9
mask

Bu etkinlik, katılımcılara Bolu'nun karla kaplı doğasında unutulmaz bir deneyim yaşattı.

4/9
1397 metre yükseklikte başlayan trekking mask

1397 metre yükseklikte başlayan trekking

Yürüyüş, Seben - Kıbrısçık yolu üzerinde, 1397 rakımda yer alan Kökez Tabiat Alanı'ndan başladı.

5/9
mask

Süleyman Özdemir'in öncülük ettiği, Osman Teoman'ın ise artçılık yaptığı bu etkinlik, sabah 09.35'te başlayarak katılımcıları doğanın kalbine doğru bir yolculuğa çıkardı.

6/9
mask

Yolculuğun ilk kilometreleri, asfalt yolda yukarıya doğru bir tırmanışla geçti.

7/9
1500 metrede verilen yemek molası mask

1500 metrede verilen yemek molası

Ancak Susızdı Şelalesi'ne giden yolun sapağından itibaren, yer yer otuz santimetre yüksekliğe ulaşan kar, yürüyüşü daha da zorlu bir hale getirdi

Orman içi yolunun tamamen toz karla kaplı olması, katılımcıların yürüyüşü bir hayli zorlaştırdı. 1436 rakımda bulunan Susızdı Şelalesi'nde verilen kısa molada, şelalenin görsel güzelliği katılımcılar tarafından fotoğraf karelerine yansıtıldı.

.

8/9
13 kilometrelik muhteşem yolculuk mask

13 kilometrelik muhteşem yolculuk

Bu, yürüyüşün sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda doğanın estetik güzelliklerini de keşfetme fırsatı sunduğunu gösterdi. Yemek molasının ardından devam eden yürüyüş, saat 14.20'de Gölcük Tabiat Parkı'nda sona erdi. Bu 13 kilometrelik yolculuk, katılımcılara Bolu'nun kar altındaki eşsiz manzaralarını deneyimleme şansı verdi.

9/9
Metin Ferah yürüyüşe eşlik etti mask

Metin Ferah yürüyüşe eşlik etti

Etkinliğe eşlik eden ve yürüyüşün fotoğraflarını çeken duayen gazeteci Metin Ferah, bu özel anları ölümsüzleştirdi. Katılımcılar, Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfederken, aynı zamanda kışın zorlu koşullarında bile doğa ile iç içe olmanın verdiği huzuru ve mutluluğu yaşadılar.

 

Bu etkinlik, doğa yürüyüşlerinin sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda katılımcılara doğayla bütünleşme ve onun sessiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sunduğunu bir kez daha kanıtladı. Bolu'nun kar altındaki manzaraları, doğa severler için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

05 Şub 2024 - 17:00 Bolu- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

FIRSAT!! Toki 2. Etap ARAKAT 2+1 Daire. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul&#039;den Dairemiz Toki 2. Etap 1. Katta, ARAKAT dairedir. Cepheleri Aç...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Karbonhidrat ile çağın belası kanser hastalığının arasındaki sinsi ilişki mask
Karbonhidrat ile çağın belası kanser hastalığının arasındaki sinsi ilişki
Yeni yılın gelmesiyle birlikte, 2024 trafik cezalarında artışlar yaşandı mask
Yeni yılın gelmesiyle birlikte, 2024 trafik cezalarında artışlar yaşandı
İstiklal Yolu Milli Parkı üzerine Millet Bahçesi yapılacak mask
İstiklal Yolu Milli Parkı üzerine Millet Bahçesi yapılacak
Batı Karadeniz yaylalarında kartpostallık kış görüntüleri mask
Batı Karadeniz yaylalarında kartpostallık kış görüntüleri
Bolu’da yerel seçimler ve siyasî aktörler mask
Bolu’da yerel seçimler ve siyasî aktörler
Bolu'da 'önce yaya' uygulamasıyla trafik güvenliği artıyor mask
Bolu'da 'önce yaya' uygulamasıyla trafik güvenliği artıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL