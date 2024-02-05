Kar altında unutulmaz bir doğa yürüyüşü deneyimi

Bolu'nun büyüleyici kar manzaraları eşliğinde gerçekleşen Kökez Tabiat Alanı - Gölcük Tabiat Parkı doğa yürüyüşü, 39 doğaseverin katılımıyla unutulmaz bir deneyime dönüştü. Karla kaplı patikalarda yapılan bu etkinlik, katılımcılarına doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu.
Kökez Tabiat Alanı - Gölcük Tabiat Parkı yürüyüşü
Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, doğa severleri bir araya getiren özel bir etkinliğe imza attı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.