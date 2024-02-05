Kar altında unutulmaz bir doğa yürüyüşü deneyimi

Ancak Susızdı Şelalesi'ne giden yolun sapağından itibaren, yer yer otuz santimetre yüksekliğe ulaşan kar, yürüyüşü daha da zorlu bir hale getirdi

Orman içi yolunun tamamen toz karla kaplı olması, katılımcıların yürüyüşü bir hayli zorlaştırdı. 1436 rakımda bulunan Susızdı Şelalesi'nde verilen kısa molada, şelalenin görsel güzelliği katılımcılar tarafından fotoğraf karelerine yansıtıldı.

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