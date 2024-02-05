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6 Şubat depreminin yıldönümü ve Miraç Gecesi nedeniyle Bolu İl Müftülüğü bir dizi program düzenlenecek

Bolu İl Müftülüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 6 Şubat depreminin yıldönümü ve Miraç Gecesi nedeniyle Bolu camilerinde program düzenledi. Başta Bolu Yıldırım Bayezid Cami ve Bilal-i Habeşi Camii olmak üzere 6 Şubat Salı günü tüm camilerde Kur-an’ı Kerim okunacak ve dualar edilecek.

50 binden fazla kişi öldü mask

Bolu İl Müftülüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 6 Şubat depreminin yıldönümü ve Miraç Gecesi nedeniyle Bolu camilerinde program düzenledi. Başta Bolu Yıldırım Bayezid Cami ve Bilal-i Habeşi Camii olmak üzere 6 Şubat Salı günü tüm camilerde Kur-an’ı Kerim okunacak ve dualar edilecek.

50 binden fazla kişi öldü

Bundan 1 yıl önce Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de yoğun olarak hissedilmesi sonucu 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişinin de yaralandı.

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6 Şubat depreminin yıldönümünde hayatını kaybedenler için Bolu camilerinde dualar edilecek.

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Miraç Gecesi depremin yıldönümüne denk geldi mask

Miraç Gecesi depremin yıldönümüne denk geldi

Bu yıl Recep ayının 27. Gecesi idrak edilen Miraç Gecesi’nin 6 Şubat’a denk gelmesi nedeniyle 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybedenler de anılacak.

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Miraç Gecesi’nde anılacaklar mask

Miraç Gecesi’nde anılacaklar

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremin meydana gelmesi ve bunu bölgedeki 11 ili tetiklemesiyle çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle, Miraç Gecesi’nde hayatını kaybedenler de anılacak.

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Bolu camilerinde programlar mask

Bolu camilerinde programlar

Bolu İl Müftülüğü bu yıl 6 Şubat depreminin yıldönümüne denk gelen Miraç Gecesi anma programlarında Başta Bolu Yıldırım Bayezid Cami ve Bilal-Habeşi Cami olmak üzere tüm camilerde program düzenlenecek.

 

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Sabah Buluşması mask

Sabah Buluşması

6 Şubat Salı sabahı Bolu Yıldırım Bayezid Cami’nde Sabah Buluşması adı verilen program, 07.20’de sabah namazı ile başlayacak öğle vakti saat 12.00’de yine aynı camide Deprem Şehitleri Özel Programı gerçekleşecek.

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Programlarda ayrıca cemaate ikramlar da verilecek.

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Miraç Kandili Özel Programı mask

Miraç Kandili Özel Programı

Miraç Kandili Özel Programı ise Bolu Yıldırım Bayezid Cami’nde akşam namazına müteakiben saat 18.45’te Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleşecek. Miraç Gecesi Özel Programda deprem şehitleri ve Gazze’deki Müslümanlar için dua edilecek.

 

Ayrıca 6 Şubat günü saat 10.30’da kadınlar için Bilal-i Habeşi Cami’nde Miraç Kandili Özel Program da düzenlenecek.

 

05 Şub 2024 - 21:30 Bolu- Güncel

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