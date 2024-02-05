6 Şubat depreminin yıldönümü ve Miraç Gecesi nedeniyle Bolu İl Müftülüğü bir dizi program düzenlenecek

Bolu İl Müftülüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 6 Şubat depreminin yıldönümü ve Miraç Gecesi nedeniyle Bolu camilerinde program düzenledi. Başta Bolu Yıldırım Bayezid Cami ve Bilal-i Habeşi Camii olmak üzere 6 Şubat Salı günü tüm camilerde Kur-an’ı Kerim okunacak ve dualar edilecek.

50 binden fazla kişi öldü