6 Şubat depreminin yıldönümü ve Miraç Gecesi nedeniyle Bolu İl Müftülüğü bir dizi program düzenlenecek

Bolu İl Müftülüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 6 Şubat depreminin yıldönümü ve Miraç Gecesi nedeniyle Bolu camilerinde program düzenledi. Başta Bolu Yıldırım Bayezid Cami ve Bilal-i Habeşi Camii olmak üzere 6 Şubat Salı günü tüm camilerde Kur-an’ı Kerim okunacak ve dualar edilecek.
50 binden fazla kişi öldü
Bundan 1 yıl önce Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde de yoğun olarak hissedilmesi sonucu 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişinin de yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.