Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, orta kulak iltihabına en fazla bebeklerde ve çocuklarda rastlandığını söyledi.

Dr. Altunay, orta kulak iltihabından korunmanın en iyi yolunun, enfeksiyonlardan kaçınmak ve çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Ebeveynler, çocuklarının hijyenine özellikle dikkat etmeli, mevsim hastalıklarına karşı önlem almalı ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurmalıdır. Bu yaklaşım, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini ve potansiyel işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonların önlenmesini sağlar.