Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, orta kulak iltihabına en fazla bebeklerde ve çocuklarda rastlandığını söyledi.

Uzm. Dr. Cüneyt Altunay en çok bebeklerde ve çocuklarda görülen orta kulak iltihabının, işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, orta kulak iltihabı, belirtileri, tedavi yöntemlerini ve korunma stratejilerini anlatıyor.
Orta kulak iltihabının yükselen tehlikesi
Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, enfeksiyon vakalarındaki artışla birlikte orta kulak iltihabının görülme sıklığının da arttığını belirtiyor. Özellikle bebek ve çocuklarda yaygın olan bu durum, ciddi sağlık sorunlarına ve işitme kaybına neden olabiliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.