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Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, orta kulak iltihabına en fazla bebeklerde ve çocuklarda rastlandığını söyledi.

Uzm. Dr. Cüneyt Altunay en çok bebeklerde ve çocuklarda görülen orta kulak iltihabının, işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, orta kulak iltihabı, belirtileri, tedavi yöntemlerini ve korunma stratejilerini anlatıyor.

Orta kulak iltihabının yükselen tehlikesi mask

Uzm. Dr. Cüneyt Altunay en çok bebeklerde ve çocuklarda görülen orta kulak iltihabının, işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, orta kulak iltihabı, belirtileri, tedavi yöntemlerini ve korunma stratejilerini anlatıyor.

Orta kulak iltihabının yükselen tehlikesi

Uzm. Dr. Cüneyt Altunay, enfeksiyon vakalarındaki artışla birlikte orta kulak iltihabının görülme sıklığının da arttığını belirtiyor. Özellikle bebek ve çocuklarda yaygın olan bu durum, ciddi sağlık sorunlarına ve işitme kaybına neden olabiliyor.

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Dr. Altunay, orta kulak iltihabının takibinin ve tedavisinin önemine dikkat çekiyor.

 

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Orta kulak iltihabı ve mevsimsel hastalıklar mask

Orta kulak iltihabı ve mevsimsel hastalıklar

KBB Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, grip ve nezle gibi mevsim hastalıklarının orta kulak iltihabı riskini artırdığını ifade ediyor.

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Orta kulağın, kulak zarı ve iç kulak arasındaki kapalı boşlukta yer aldığını ve üst solunum yollarıyla yakın ilişkisi olduğunu belirten Altunay, bu durumun enfeksiyonların kolayca orta kulağa sıçramasına yol açtığını söylüyor.

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Çocuklarda orta kulak iltihabının belirtileri mask

Çocuklarda orta kulak iltihabının belirtileri

Orta kulak iltihabı, bebek ve çocuklarda kış aylarında daha sık görülüyor.

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Dr. Altunay, bebeklerde ateş, huysuzluk, uykudan ani uyanma gibi belirtilerin orta kulak iltihabına işaret edebileceğini kaydediyor. Çocuklar, kulağın ağrıdığını ifade edebilir ve bu durum, ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini gösterir.

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Orta kulak iltihabının komplikasyonları mask

Orta kulak iltihabının komplikasyonları

Tekrarlayan orta kulak iltihabı vakaları, ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Dr. Altunay, özellikle işitme kaybının bu komplikasyonların başında geldiğini vurguluyor. İltihap, nadiren iç kulak, kemik yapılarına ve beyin zarına ilerleyebilir. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

 

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Tedavi süreci ve önlemler mask

Tedavi süreci ve önlemler

Orta kulak iltihabının tedavisi, enfeksiyonun boyutuna ve hastanın genel durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

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Dr. Altunay, mevcut tedaviye rağmen şikayetlerin devam etmesi durumunda, ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Tekrarlayan vakalar için geniz eti veya kulak tüpü gibi cerrahi girişimler değerlendirilebilir.

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Korunma yolları ve ebeveynlere öneriler mask

Korunma yolları ve ebeveynlere öneriler

Dr. Altunay, orta kulak iltihabından korunmanın en iyi yolunun, enfeksiyonlardan kaçınmak ve çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Ebeveynler, çocuklarının hijyenine özellikle dikkat etmeli, mevsim hastalıklarına karşı önlem almalı ve belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurmalıdır. Bu yaklaşım, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesini ve potansiyel işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonların önlenmesini sağlar.

08 Şub 2024 - 11:00 - Sağlık

# tedavi
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