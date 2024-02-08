Türkiye’nin ve Bolu'nun büyüleyici doğası içinde yer alan Yedigöller Milli Parkı'nı daha önce gördünüz mü?

Yedigöller Millî Parkı göz alıcı gölleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor. Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli yedi gölden oluşan Yedigöller, Bolu Merkez’e 42 km uzaklıkta olan bu eşsiz cennet, doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı olmuş.
Yedigöller nerede?
Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu'nun 42 km kuzeyinde konumlanan Yedigöller Milli Parkı, Ankara ve İstanbul'dan kolaylıkla erişilebilir bir doğa harikası.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.