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Türkiye’nin ve Bolu'nun büyüleyici doğası içinde yer alan Yedigöller Milli Parkı'nı daha önce gördünüz mü?

Yedigöller Millî Parkı göz alıcı gölleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor. Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli yedi gölden oluşan Yedigöller, Bolu Merkez’e 42 km uzaklıkta olan bu eşsiz cennet, doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı olmuş.

Yedigöller nerede? mask

Yedigöller Millî Parkı göz alıcı gölleri, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dört mevsim ziyaretçilerini bekliyor. Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli yedi gölden oluşan Yedigöller, Bolu Merkez’e 42 km uzaklıkta olan bu eşsiz cennet, doğa tutkunlarının vazgeçilmez durağı olmuş.

Yedigöller nerede?

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu'nun 42 km kuzeyinde konumlanan Yedigöller Milli Parkı, Ankara ve İstanbul'dan kolaylıkla erişilebilir bir doğa harikası.

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Yeniçağa ve Bolu üzerinden kuzeye ayrılan yollar, ziyaretçileri bu muhteşem doğa alanına ulaştırıyor.

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Kış aylarında Bolu-Yedigöller güzergâhı kar nedeniyle kapalıysa Yeniçağa-Mengen-Yazıcık veya Devrek-Yazıcık üzerinden ulaşım sağlanabiliyor.

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Yedigöller'in doğal yapısı mask

Yedigöller'in doğal yapısı

Bin 642 hektarlık bir alana yayılan Yedigöller Havzası, 1965 yılından bu yana koruma altında bulunuyor. Bölgedeki yedi göl, kayan kütlelerin vadileri kapatması sonucu oluşmuştur ve birbirleriyle yüzeysel ve yeraltı akışları sayesinde bağlantılıdır.

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Park içerisinde, eski Bizans Dönemi'ne ait kalıntılar da bulunur, bu da bölgenin tarihi zenginliğine işaret eder.

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Yedigöller'in isimleri mask

Yedigöller'in isimleri

Park içindeki göller; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak sıralanır.

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Göller, ortalama 780 metre yükseklikte ve iki farklı plato üzerinde yer alır. Büyükgöl, parkın en büyük gölü olup, en derin noktası 15 metredir. Nazlıgöl ise en geniş göl olarak bilinir ve dibinden çıkan su, kuzeydoğuda bir şelale oluşturur.

 

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Yaban hayatı ve bitki örtüsü mask

Yaban hayatı ve bitki örtüsü

Yedigöller, zengin bitki türleri ve karışık doğal ormanlarıyla dikkat çeker. Kayın, gürgen, meşe ve daha pek çok ağaç türü, parkın botanik çeşitliliğini sergiler. Ayı, domuz, kurt gibi yaban hayvanları ve 100’ün üzerinde kuş türü, bu alanda yaşamaktadır. Yılın belirli dönemlerinde göllerde sportif olta balıkçılığı yapılabilmekte, göl alası ve gökkuşağı alabalığı avlanabilmektedir.

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Yedigöller’de konaklama mask

Yedigöller’de konaklama

Yedigöller, sessizliği ve doğal güzellikleriyle kamp yapma, piknik, yürüyüş gibi çeşitli aktiviteler için idealdir. Park içinde çadır veya karavanla konaklama yapılabilir. En uygun ziyaret zamanı nisan-kasım ayları arasındadır. 18 üniteden oluşan bungalov evlerde konaklama ve restoran hizmeti de mevcuttur.

 

Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun saklı cenneti, her yönüyle doğaseverler için kaçırılmayacak bir tabiat parkıdır. Dört mevsim boyunca farklı manzaralara sahip olan Yedigöller’de siz de bir hafta sonu geçirmek istemez misiniz?

08 Şub 2024 - 12:30 Bolu- Çevre

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