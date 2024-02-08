Türkiye’nin ve Bolu'nun büyüleyici doğası içinde yer alan Yedigöller Milli Parkı'nı daha önce gördünüz mü?

Yedigöller, sessizliği ve doğal güzellikleriyle kamp yapma, piknik, yürüyüş gibi çeşitli aktiviteler için idealdir. Park içinde çadır veya karavanla konaklama yapılabilir. En uygun ziyaret zamanı nisan-kasım ayları arasındadır. 18 üniteden oluşan bungalov evlerde konaklama ve restoran hizmeti de mevcuttur.

Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun saklı cenneti, her yönüyle doğaseverler için kaçırılmayacak bir tabiat parkıdır. Dört mevsim boyunca farklı manzaralara sahip olan Yedigöller’de siz de bir hafta sonu geçirmek istemez misiniz?