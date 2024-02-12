Bolu'da doğaseverlerin karla imtihanı, İkisivri'den Saraycık Yaylası'na 11 km'lik yürüyüş

Donmuş gölet üzerinde serbestçe dolaşan kaz sürüsünün fotoğraflanmasıyla devam eden etkinlik, ormanın içinden süren yürüyüşle tamamlandı. 11 kilometrelik bu kar yürüyüşü, saat 14.10'da Sarıalan Yaylası'nın 1493 metre yüksekliğindeki Kartalkaya yol ayrımında son buldu. Bu etkinliğin fotoğraflarını, deneyimli gazeteci Metin Ferah'ın objektifinden izleme şansı bulduk. Bolu'nun doğal güzelliklerine tanıklık eden bu yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Belediyeden teşekkür açıklaması

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birim tarafından yürüyüşe dair teşekkür açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, “11 Şubat 2024 pazar günü İkisivri-Saraycık Yaylası doğa yürüyüş parkurunda 55 doğaseverle etkinliğimizi gerçekleştirdik. TC Bolu Belediyesi adına katılımcılara Teşekkür Ederiz” denildi.