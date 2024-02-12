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Bolu'da doğaseverlerin karla imtihanı, İkisivri'den Saraycık Yaylası'na 11 km'lik yürüyüş

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği ve 55 doğaseverin katıldığı İkisivri - Saraycık Yaylası kar yürüyüşü, 40 cm'lik kar tabakasında üzerinde gerçekleşti. Yürüyüş, doğa fotoğrafları ve yaban hayvanlarına yiyecek bırakma etkinliği ile taçlandırıldı.

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Bolu Belediyesi'nin düzenlediği ve 55 doğaseverin katıldığı İkisivri - Saraycık Yaylası kar yürüyüşü, 40 cm'lik kar tabakasında üzerinde gerçekleşti. Yürüyüş, doğa fotoğrafları ve yaban hayvanlarına yiyecek bırakma etkinliği ile taçlandırıldı.

Bolu'nun büyüleyici doğasında, doğayı sevenler için unutulmaz bir etkinlik daha gerçekleşti.

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Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi'nin organize ettiği, İkisivri - Saraycık Yaylası arasındaki 11 kilometrelik kar yürüyüşü, doğaseverlerin yoğun katılımıyla hayata geçirildi.

 

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Yürüyüş 1700 metre yükseklikte başladı mask

Yürüyüş 1700 metre yükseklikte başladı

Etkinliğin liderliğini Süleyman Özdoğan üstlenirken, Osman Teoman da arkadaş grubunu başarıyla yönlendirdi.

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Sabah saat 10.15'te, Kartalkaya yolunun 1701 metre yüksekliğindeki İkisivri noktasından başlayan yürüyüş, katılımcıları karla kaplı doğanın kalbine taşıdı.

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55 doğasever kara kışa rağmen yürüdü mask

55 doğasever kara kışa rağmen yürüdü

Katman katman 40 cm'ye ulaşan karın üzerinde gerçekleşen bu yürüyüş, doğaseverlere kışın zorlu ama bir o kadar da büyüleyici yüzünü gösterdi.

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Yürüyüşçüler, Saraycık Yaylası'na ulaşana kadar verilen mola ile soluklanma fırsatı buldu.

 

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Yaban hayvanları unutulmadı mask

Yaban hayvanları unutulmadı

Yemek molasının verildiği Saraycık Yaylası göleti kenarında, katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı hem de anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimleri yaptı.

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Ayrıca, yaban hayvanlarını unutmayarak onlar için doğaya yiyecek bırakma nezaketini gösterdiler. Katılımcılar yanlarında getirdiği yiyecekleri doğaya bıraktılar.

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Yürüyüşü Metin Ferah fotoğrafladı mask

Yürüyüşü Metin Ferah fotoğrafladı

Donmuş gölet üzerinde serbestçe dolaşan kaz sürüsünün fotoğraflanmasıyla devam eden etkinlik, ormanın içinden süren yürüyüşle tamamlandı. 11 kilometrelik bu kar yürüyüşü, saat 14.10'da Sarıalan Yaylası'nın 1493 metre yüksekliğindeki Kartalkaya yol ayrımında son buldu. Bu etkinliğin fotoğraflarını, deneyimli gazeteci Metin Ferah'ın objektifinden izleme şansı bulduk. Bolu'nun doğal güzelliklerine tanıklık eden bu yürüyüş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Belediyeden teşekkür açıklaması

Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birim tarafından yürüyüşe dair teşekkür açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, “11 Şubat 2024 pazar günü İkisivri-Saraycık Yaylası doğa yürüyüş parkurunda 55 doğaseverle etkinliğimizi gerçekleştirdik. TC Bolu Belediyesi adına katılımcılara Teşekkür Ederiz” denildi.

12 Şub 2024 - 17:00 Bolu- Çevre

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