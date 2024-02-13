Ayı Silva için bir şölen düzenlendi

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde, kurtarıldıktan sonra burada yaşamaya başlayan Ayı Silva'nın 5. yaş günü, renkli balonlar ve lezzetli bir pasta ile kutlandı. Ziyaretçiler, Silva'nın bu özel gününü ilgiyle izledi ve kutlama anlarını kaydetti.

Silva'nın Neşeli 5. Yaş Günü Kutlaması