Ayı Silva için bir şölen düzenlendi

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde, kurtarıldıktan sonra burada yaşamaya başlayan Ayı Silva'nın 5. yaş günü, renkli balonlar ve lezzetli bir pasta ile kutlandı. Ziyaretçiler, Silva'nın bu özel gününü ilgiyle izledi ve kutlama anlarını kaydetti.
Silva'nın Neşeli 5. Yaş Günü Kutlaması
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir hayvanat bahçesi, çok özel bir sakininin doğum gününü kutladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.