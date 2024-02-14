Bir yeryüzü cenneti Sarıalan Göleti ve Yaylası

Bolu'nun turizm incisi Kartalkaya'nın yanı başındaki Sarıalan Göleti ve Yaylası, doğaseverler için yer yüzü cenneti kıvamında bir mekan sunuyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı tanıtım videosunda ormanların içindeki bu eşsiz yer, yeşilin ve mavinin büyüleyici uyumuyla ziyaretçilerini adeta bir doğa masalının içine davet ediyor.
Yeryüzü cenneti doğa harikası Sarıalan
Bolu, doğal güzellikleri ve yeşilin her tonunu barındıran ormanlarıyla ünlüdür. Bu eşsiz doğa içinde, Kartalkaya Kayak Merkezi'nin hemen yanı başında, doğa tutkunlarının yeni gözdesi Sarıalan bölgesi yer alıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.