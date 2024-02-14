Bir yeryüzü cenneti Sarıalan Göleti ve Yaylası

Bolu merkezden Sarıalan'a ulaşım oldukça kolaydır. Bolu'dan Kartalkaya yönüne doğru yaklaşık 32 km ilerledikten sonra Sarıalan Yaylası ve göletine yönlendiren tabelaları takip ederek bu doğa harikasına ulaşabilirsiniz. Araçla veya bölgeye düzenlenen tur programlarıyla Sarıalan'ın tadını çıkarabilirsiniz.

Keşfedilmeyi bekleyen bir doğa harikası

Bolu'nun doğal güzellikler arasında parlayan bir yıldızı olan Sarıalan, hem göleti hem de yaylasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün tanıtım çalışmaları sayesinde daha fazla kişinin dikkatini çeken bu bölge, doğa ile baş başa kaliteli zaman geçirmek isteyen herkesi bekliyor.