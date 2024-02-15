Bu çocuk her eve lazım!

Bilal Çetinkaya adında 15 yaşındaki genç dehasıyla kendisine hayran bıraktı. Genç mucit, bozuk bir buzdolabını kuluçka makinesine dönüştürerek kendi yatak odasında civciv üretimine başladı. Bilal'in buzdolabından dönüştürdüğü kuluçka makinesi, artık onun yatak odasının bir parçası ve Bilal kendi evinde seri şekilde civciv üretiyor

Genç mucidin inovatif dönüşümü