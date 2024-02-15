Bu çocuk her eve lazım!

Bilal Çetinkaya adında 15 yaşındaki genç dehasıyla kendisine hayran bıraktı. Genç mucit, bozuk bir buzdolabını kuluçka makinesine dönüştürerek kendi yatak odasında civciv üretimine başladı. Bilal'in buzdolabından dönüştürdüğü kuluçka makinesi, artık onun yatak odasının bir parçası ve Bilal kendi evinde seri şekilde civciv üretiyor
Genç mucidin inovatif dönüşümü
Genç mucit Bilal Çetinkaya, her yıl şehirden civciv almanın zorluklarına yenilikçi bir çözüm getirdi. Evinde bulunan bozuk bir buzdolabını kullanarak, kendi kuluçka makinesini yapmaya karar verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.