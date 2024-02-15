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Bu çocuk her eve lazım!

Bilal Çetinkaya adında 15 yaşındaki genç dehasıyla kendisine hayran bıraktı. Genç mucit, bozuk bir buzdolabını kuluçka makinesine dönüştürerek kendi yatak odasında civciv üretimine başladı. Bilal'in buzdolabından dönüştürdüğü kuluçka makinesi, artık onun yatak odasının bir parçası ve Bilal kendi evinde seri şekilde civciv üretiyor

Genç mucidin inovatif dönüşümü mask

Bilal Çetinkaya adında 15 yaşındaki genç dehasıyla kendisine hayran bıraktı. Genç mucit, bozuk bir buzdolabını kuluçka makinesine dönüştürerek kendi yatak odasında civciv üretimine başladı. Bilal'in buzdolabından dönüştürdüğü kuluçka makinesi, artık onun yatak odasının bir parçası ve Bilal kendi evinde seri şekilde civciv üretiyor

Genç mucidin inovatif dönüşümü

Genç mucit Bilal Çetinkaya, her yıl şehirden civciv almanın zorluklarına yenilikçi bir çözüm getirdi. Evinde bulunan bozuk bir buzdolabını kullanarak, kendi kuluçka makinesini yapmaya karar verdi.

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Bilal, projesini hayata geçirirken çevresinden "yapamazsın" gibi sözler duysa da, bu onun azmini kırmadı. İki yıl boyunca ahırda gizli bir şekilde çalışarak, kuluçka makinesini ve ana kucağını tamamladı.

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Yatak odasında bir kuluçka makinesi mask

Yatak odasında bir kuluçka makinesi

Bilal'in buzdolabından dönüştürdüğü kuluçka makinesi, artık onun yatak odasının bir parçası. Bu makine sayesinde, Bilal kendi evinde seri şekilde civciv üretimine başladı.

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Bu başarı hikayesi, gençlerin kendi kaynaklarıyla neler başarabileceğinin güzel bir örneğini sunuyor.

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Topluluk ve yetkililerden destek mask

Topluluk ve yetkililerden destek

Bilal'in bu başarısı, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in de dikkatini çekti. Başkan Geçirgen, Bilal'i evinde ziyaret ederek projeyi yerinde gördü ve genç mucide destek olacaklarını ifade etti

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Bu destek, Bilal'in projelerini daha da geliştirmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

15 Şub 2024 - 12:00 - Yaşam

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