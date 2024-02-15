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Bolu Yöresel Ürünler Pazarı açıldı

Bolu Belediyesi'nin yeni projesi Yöresel Ürünler Pazarı, Bolu'ya değer katmaya hazır. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde, yerel üreticilere ve tüketicilere kapılarını açan pazar, bölgenin açık pazar ihtiyacını karşılayacak. Açılışta, projenin önemi ve Bolu için getireceği faydalar vurgulandı.

Bolu'ya yeni bir soluk mask

Bolu Belediyesi'nin yeni projesi Yöresel Ürünler Pazarı, Bolu'ya değer katmaya hazır. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde, yerel üreticilere ve tüketicilere kapılarını açan pazar, bölgenin açık pazar ihtiyacını karşılayacak. Açılışta, projenin önemi ve Bolu için getireceği faydalar vurgulandı.Bolu'ya yeni bir soluk

Bolu'ya yeni bir soluk

Bolu Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi'nde, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin kuzeyinde, 6 bin 970 metrekarelik bir alanda Yöresel Ürünler Pazarı'nı hizmete açtı.

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Belediye Başkanı Tanju Özcan, projenin 1,5 yıl önce tamamlanması planlanmasına rağmen yaşanan müteahhit sorunları nedeniyle gecikmeli olarak açıldığını belirtti.

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Açılış töreninde kimler vardı? mask

Açılış töreninde kimler vardı?

"Bolu Pazar" adıyla hizmete giren pazarın açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, muhtarlar ve Bolu halkı yoğun ilgi gösterdi.

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Gökan Zeybek'ten Özcan'a destek çağrısı mask

Gökan Zeybek'ten Özcan'a destek çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, açılışta yaptığı konuşmada, Yöresel Ürünler Pazarı'nın, halkçı ve yerel değerlere verilen önemi simgelediğini söyledi.

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Zeybek, 31 Mart'taki seçimlerde Tanju Özcan'a destek çağrısında bulunarak, Bolu halkını daha büyük bir farkla Özcan'ı yeniden belediye başkanı yapmaya davet etti.

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Pazarın özellikleri ve beklentiler mask

Pazarın özellikleri ve beklentiler

Tanju Özcan, pazarın 1700 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve toplamda 7 dönüm üzerine kurulu olduğunu açıkladı.

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Pazarda, 17 farklı kooperatifin ürünlerinin satılacağını ve bu ürünlerin fabrika satış fiyatlarından tüketicilere sunulacağını belirtti.

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Ayrıca, Bolu'ya gelen turistlerin de pazardan yararlanabilmesi için özel bir park alanı oluşturulacağını duyurdu.

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Yerel ekonomiye katkı ve sağlıklı beslenme mask

Yerel ekonomiye katkı ve sağlıklı beslenme

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Yöresel Ürünler Pazarı'nın, yerel ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra vatandaşları sağlıklı beslenme alışkanlıklarına teşvik edeceğini vurguladı.

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Karagöz, projenin Bolu'nun kalkınmasına, istihdam yaratılmasına ve üretimin teşvik edilmesine büyük katkı sunacağını ifade etti.

 

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Bolu için yeni bir başlangıç mask

Bolu için yeni bir başlangıç

Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışı, Bolu'da yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

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Hem yerel üreticilerin desteklenmesi hem de tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünler sunulması açısından büyük önem taşıyan bu proje, Bolu Belediyesi'nin yerel kalkınma ve sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

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Bolu halkı, bu yeni pazarın sunduğu imkânlardan faydalanmaya ve yerel ekonomiyi canlandırmaya hazır.

15 Şub 2024 - 12:30 Bolu- Güncel

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