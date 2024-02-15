Bolu Yöresel Ürünler Pazarı açıldı

Bolu Belediyesi'nin yeni projesi Yöresel Ürünler Pazarı, Bolu'ya değer katmaya hazır. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın liderliğinde, yerel üreticilere ve tüketicilere kapılarını açan pazar, bölgenin açık pazar ihtiyacını karşılayacak. Açılışta, projenin önemi ve Bolu için getireceği faydalar vurgulandı.Bolu'ya yeni bir soluk
Bolu'ya yeni bir soluk
Bolu Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi'nde, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin kuzeyinde, 6 bin 970 metrekarelik bir alanda Yöresel Ürünler Pazarı'nı hizmete açtı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.