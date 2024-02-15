Sık sık yememek için ne yapmalı?

Mancoğlu, ara öğünlerde de karbonhidrat ve protein dengesinin önemli olduğunu vurgulayarak, ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumların yanı sıra protein kaynaklarının tüketilmesini öneriyor. Bu sayede ara öğünlerde de uzun süreli tokluk hissi elde edilebilir.

Yeme davranışları ve egzersizin önemi

Sağlıklı yeme davranışlarının ve düzenli egzersizin, hormonal dengenin korunması ve tokluk hissinin yönetilmesi açısından kritik olduğunu belirten Mancoğlu, yavaş yeme ve iyi çiğneme alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, su tüketiminin de gün içindeki tokluk hissini etkileyebileceğini ve bazen açlık ile susuzluğun karıştırılabileceğini ekliyor.