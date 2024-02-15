Sık sık yememek için ne yapmalı?

Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu sık yeme isteğine çözümler sundu. Sağlıklı beslenme ve tokluk yönetimi nasıl olur? İştah problemi nasıl çözülür? Sık yemek yiyenleri bekleyen sağlık problemleri neler? Sık yemek yememek için neler yapılmalı? Haberimizde…
Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu, sık yeme isteğinin altında yatan nedenleri ve bu durumla başa çıkmanın yollarını açıklıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.