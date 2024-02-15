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Sık sık yememek için ne yapmalı?

Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu sık yeme isteğine çözümler sundu. Sağlıklı beslenme ve tokluk yönetimi nasıl olur? İştah problemi nasıl çözülür? Sık yemek yiyenleri bekleyen sağlık problemleri neler? Sık yemek yememek için neler yapılmalı? Haberimizde…

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Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu sık yeme isteğine çözümler sundu. Sağlıklı beslenme ve tokluk yönetimi nasıl olur? İştah problemi nasıl çözülür? Sık yemek yiyenleri bekleyen sağlık problemleri neler? Sık yemek yememek için neler yapılmalı? Haberimizde…

 

Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu, sık yeme isteğinin altında yatan nedenleri ve bu durumla başa çıkmanın yollarını açıklıyor.

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Sık yeme isteğinin ardındaki gerçekler mask

Sık yeme isteğinin ardındaki gerçekler

Uzm. Diyetisyen Eda Mancoğlu, gün içerisinde sık yeme ihtiyacı duyan bireylerin bu durumunun çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini belirtiyor.

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Ana öğünlerde yeterli enerji alınmaması, psikolojik faktörler, alışkanlıklar veya kronik hastalıklar gibi birçok faktör sık yeme isteğini tetikleyebilir.

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Mancoğlu, bireylerin öncelikle "Gerçekten aç mıyım?" sorusunu kendilerine sormalarının önemine dikkat çekiyor.

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Ara öğünlerde dikkat edilmesi gerekenler mask

Ara öğünlerde dikkat edilmesi gerekenler

Ara öğünlerin, gün içindeki tokluk hissini uzatma konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Mancoğlu, karbonhidrat ağırlıklı besinlerin yanı sıra protein kaynaklarının da tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Galeta veya meyve gibi karbonhidrat yoğunluklu besinlerin yanında yoğurt veya ayran gibi protein kaynaklarının eklenmesi, daha uzun süreli tokluk hissi sağlayabilir.

 

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Kronik rahatsızlıklar ve sık acıkma mask

Kronik rahatsızlıklar ve sık acıkma

Mancoğlu, bazı kronik rahatsızlıkların da sık acıkma hissine yol açabileceğini açıklıyor. Trigliserid seviyesinin yüksekliği, leptin hormonu direnci, kan şekeri metabolizmasındaki bozukluklar ve tiroit mekanizmasındaki problemler gibi durumlar sık acıkma hissine sebep olabilir.

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Uyku bozukluklarının da hormonal dengesizliklere ve dolayısıyla açlık hissine neden olabileceğini ekliyor.

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Öğün planlaması ve sağlıklı yağların önemi mask

Öğün planlaması ve sağlıklı yağların önemi

Sağlıklı bir öğün planlamasının önemine değinen Mancoğlu, öğünlerde yeterli enerji alımının yanı sıra, et, balık, tavuk veya yumurta gibi kaliteli protein kaynakları ile kuru baklagiller, sebzeler ve sağlıklı yağların tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu kombinasyon, kan şekeri dalgalanmalarını minimize ederek daha uzun süre tokluk hissi sağlar.

 

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Ara öğünler için pratik tavsiyeler mask

Ara öğünler için pratik tavsiyeler

Mancoğlu, ara öğünlerde de karbonhidrat ve protein dengesinin önemli olduğunu vurgulayarak, ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumların yanı sıra protein kaynaklarının tüketilmesini öneriyor. Bu sayede ara öğünlerde de uzun süreli tokluk hissi elde edilebilir.

Yeme davranışları ve egzersizin önemi

Sağlıklı yeme davranışlarının ve düzenli egzersizin, hormonal dengenin korunması ve tokluk hissinin yönetilmesi açısından kritik olduğunu belirten Mancoğlu, yavaş yeme ve iyi çiğneme alışkanlıklarının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, su tüketiminin de gün içindeki tokluk hissini etkileyebileceğini ve bazen açlık ile susuzluğun karıştırılabileceğini ekliyor.

15 Şub 2024 - 13:30 Bolu- Sağlık

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