Bolu’nun çınarı Celal Saraçoğlu tam bir Atatürk ve İnönü aşığı

Atatürk’ün öldüğü zaman Türk Milletinin ne derin bir yasa girdiğine de şahit olan Saraçoğlu, “Ne kadar üzülmüştük anlatamam. Herkes, bir daha böyle bir kişi gelmez diyordu. Bıraktı gitti bizi, ne yapacağız diyorduk. Herkes o kadar üzgündü ki anlatamam” dedi.