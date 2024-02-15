Bolu’nun çınarı Celal Saraçoğlu tam bir Atatürk ve İnönü aşığı

Bolu’nun çınarı, Bolu’nun en yaşlı bireyi Celâl Saraçoğlu 1923 doğumlu, tam bir Atatürk ve İsmet İnönü aşığı. Canlı bir tarih kitabı gibi yaşadıklarını ve gördüklerini anlatan 101 yaşındaki Celâl Saraçoğlu en iyi devlet adamının dürüst ve çalmayan devlet adamı olduğunu söyledi.
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Bolu’nun en yaşlı bireyi, Bolu’nun çınarı 1923 doğumlu Celal Saraçoğlu canlı bir tarih kitabı cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı. Cumhuriyetle aynı yaşta olan Celâl Saraçoğlu OGM ORKÖY’den 1982’de emekli oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.