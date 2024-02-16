Türkiye’nin NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya, Türk turistlerin akınına uğruyor

Buzulların arasında kartpostalları andıran görünümüyle dikkat çeken Finlandiya’da Türk turistler, eksi 20 derecede denize giriyor, buz kıran gemisinde adrenalin yaşıyor, Husky köpekleri ile safari yapıyor. Kuzey ışıklarını da görme imkanı bulanlar, rüya gibi görüntüler kaydediyor.
Türkiye’nin 2023 Mart ayında NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya’ya adeta Türk turistler akın etmeye başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.