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Türkiye’nin NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya, Türk turistlerin akınına uğruyor

Buzulların arasında kartpostalları andıran görünümüyle dikkat çeken Finlandiya’da Türk turistler, eksi 20 derecede denize giriyor, buz kıran gemisinde adrenalin yaşıyor, Husky köpekleri ile safari yapıyor. Kuzey ışıklarını da görme imkanı bulanlar, rüya gibi görüntüler kaydediyor.

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Buzulların arasında kartpostalları andıran görünümüyle dikkat çeken Finlandiya’da Türk turistler, eksi 20 derecede denize giriyor, buz kıran gemisinde adrenalin yaşıyor, Husky köpekleri ile safari yapıyor. Kuzey ışıklarını da görme imkanı bulanlar, rüya gibi görüntüler kaydediyor.

Türkiye’nin 2023 Mart ayında NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya’ya adeta Türk turistler akın etmeye başladı.

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Buzlar ülkesinde turistler, eksi 20 derecede denize giriyor, buz kıran gemisinde adrenalin yaşıyor, Husky köpekleri ile lapa lapa yapan karda safari yapıyor. Kuzey ışıklarını da görme imkanı bulanlar, rüya gibi görüntüler kaydediyor.

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Masalları andıran ülke Finlandiya mask

Masalları andıran ülke Finlandiya

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya, Türk vatandaşların ülkeye girişinde vize kolaylığı sağlıyor.

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Özellikle 2024 yılının ilk ayında düzenlenen tur sayısı, 2023 yılını geride bıraktı. Eksi 20 derecede deniz keyfi, buz kıran gemisinde adrenalin, Husky köpekleri ile safari hepsi bu rüya ülkede…

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Buz kıran gemisinde adrenalin mask

Buz kıran gemisinde adrenalin

Yaklaşık 4,5 saat süren uçak yolculuğu ve muhteşem kuzey manzarası eşliğinde ülkeye inen turistler ilk olarak Santa Claus köyünü ziyaret ediyor.

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Lapland olarak adlandırılan bölgede Türk ve yabancı turistler, Husky köpekleri ile kızak yapıyor, buzlarla kaplı Baltık denizinde, buz kıran gemisinde adrenalin yaşıyor. Bol bol geyik etinin tüketildiği Finlandiya’da geyikler ile tur atmakta mümkün. Her restoranda bulunan taze somon balığı da turistler en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Buz kıran gemisi ile yolculuk yapanlar, eksi 20 derecede, kırılan buzlarında arasında denize girme imkanı da buluyor. Kar motorları ile buz kaplanmış denizin üstünde safari heyecanı da turistlerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında yer alıyor.

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Mart ayının başına kadar Türkiye’den gidiyorlar mask

Mart ayının başına kadar Türkiye’den gidiyorlar

2017 yılından bu yana Laplan’a geldiğini belirten tur rehberi Gülgün Asutay, “Bizim sezonumuz burada Noel dönemi ile başlıyor ve Aralık ayının ortasında ilk defa geliyoruz. Sonrasında mart ayının başına kadar sezonumuz devam ediyor. Her ne kadar burada buzlanma Kasım ayında başlasa ve buzların çözülmesi Nisan ayına kadar sürse de, bizim Türkiye’den geliş sezonumuz bundan daha kısa bir süreyi kapsıyor. Geçen yıldan itibaren de buz kıran gemileriyle Baltık Denizi’nin üzerinde safariye çıkmaya başladık. Bu aktivite sırasında misafirlerimiz özel bir kostüm giyerek, buzlu suyun içinde yüzme imkanı da buluyorlar. Ben bu turları çok severek yapıyorum. İlk geldiğimden beri burada kendimce turlarıma biraz daha neşeli hale getirecek, küçük kutlamalar, aktiviteler eklemeye çalıştım. Misafirlerimizin severek katıldıklarını gözlemliyorum ve elimden geldiğince bunlara yenilerini eklemek için gayret ediyorum.

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Geçen sene ben altı tane tur yaptım, diğer rehber arkadaşlarımızın yaptığı turlarla sanırım 30 civarında tur yapıldı ama şu anda bu sene benim sekiz turum var ve biliyorum ki çok daha fazla sayıda acentaların da turları var. Özellikle buz kıran aktivitesi başladıktan sonra çok büyük ilgi gördü” dedi.

 

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Buz altında Baltık Denizi’nin üstü mask

Buz altında Baltık Denizi’nin üstü

Kocaeli’den Finlandiya’ya gelen Mehmet Ali Kaşa ise “Şu an inanması zor ama tamamen bir denizin üzerindeyiz.

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Burası Finlandiya’da Baltık Denizi. Tamamen buzla kaplı ve buz kırıcı bir gemiyle burada turistik amaçla bulunuyoruz. 1898 yılında yapılmış gemiyle beraber, Finlandiya’da turistik geziler düzenleniyor. Biz de bu geziye katıldık, sabahın erken vaktinde burada aynı zamanda çok farklı bir tabiat olayına da karşı karşıya kalıyorsunuz. Güneşin doğuşu yaklaşık 9:50 civarında, 15:00 15:10 gibi de güneş batıyor. Kutuplarda olmak çok güzel. Çok soğuk bir havayla karşılaşacağımızı düşünerek geldik ama tabii ki bu koruyucu kıyafetlerle beraber, bu işin çok fazla keyfini çıkarıyoruz. Aşırı soğukla da karşılaşmıyorsunuz” diye konuştu.

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Husky köpeklerinin gizemi mask

Husky köpeklerinin gizemi

Ülkeye gelen turistleri Husky köpekleri ile gezdiren çiftlik işletmecisi Teemu ise ülkeye çok fazla Türk vatandaşın geldiğini belirterek, “Benim hayatım Lapland’da. Kışlar soğuk, yazlar sıcak.

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Havanın nasıl olduğu önemli değil, dışarıya çıkıp köpeklere bakmam gerekiyor. Buraya gelenler sürüş yapıyor ve fotoğraf çektiriyor ve yavru köpekleri seviyor. Gelin ve bizi ziyaret edin. 3, 5 ve 10 kilometrelik safari turlarımız var” şeklinde konuştu.

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Kartpostalları andıran ülke mask

Kartpostalları andıran ülke

Yerel saatle 10.30 sıralarında güneşin yükseldiği ülkede, aynı anda dolunayı da gökyüzünde görmek mümkün. Özellikle lapa lapa kar yağışının olduğu günlerde gece vaktinde gökyüzü aydınlık olabiliyor. Sabah saatlerinde ile, sarı, mavi, gri, turuncu gibi renkler çekilen fotoğraflara ambiyans katıyor. Kuzey ışıkları da gece vakti turistler tarafından gözlemleniyor. Ülkenin her yanında çekilen görüntüler, turistlere kartpostallık manzaralar sunuyor.

16 Şub 2024 - 15:30 - Çevre

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