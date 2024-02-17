Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden Abant Tabiat Parkı doğal güzelliği ile yılın dört mevsiminde de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Bolu’nun incisi, Türkiye’nin gözde tatil cenneti Abant tabiat Parkı doğal güzelliği, temiz havası, seçkin konaklama yerleri ve birbirinden leziz yemekleriyle tatilcileri kendine çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yatılı ya da günü birlik ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı’nı bir de biz anlatalım istedik.
Abant Tabiat Parkı nerede?
Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde bulunan Abant Gölü yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahip. Abant, hem günübirlik gezip görmek hem de konaklamak amacıyla ziyaretçilerin geldiği bir turizm merkezi. Yeraltı suları ile beslenen Abant Gölü’nün derinliği ise 18 metredir.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.