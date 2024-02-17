- G:

Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden Abant Tabiat Parkı doğal güzelliği ile yılın dört mevsiminde de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Bolu’nun incisi, Türkiye’nin gözde tatil cenneti Abant tabiat Parkı doğal güzelliği, temiz havası, seçkin konaklama yerleri ve birbirinden leziz yemekleriyle tatilcileri kendine çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yatılı ya da günü birlik ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı’nı bir de biz anlatalım istedik.

Abant Tabiat Parkı nerede? mask

Bolu’nun incisi, Türkiye’nin gözde tatil cenneti Abant tabiat Parkı doğal güzelliği, temiz havası, seçkin konaklama yerleri ve birbirinden leziz yemekleriyle tatilcileri kendine çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yatılı ya da günü birlik ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı’nı bir de biz anlatalım istedik.

Abant Tabiat Parkı nerede?

Bolu'nun 34 kilometre güneybatısında Abant Dağları üzerinde bulunan Abant Gölü yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahip. Abant, hem günübirlik gezip görmek hem de konaklamak amacıyla ziyaretçilerin geldiği bir turizm merkezi. Yeraltı suları ile beslenen Abant Gölü’nün derinliği ise 18 metredir. 

2/8
Abant'a Nasıl Gidilir? mask

Abant'a Nasıl Gidilir?

Abant’a Ankara-İstanbul D-100 Karayolu'nun ve TEM Otoyolu'nun 203'üncü kilometresinden ayrılan 22 kilometrelik yol ile ulaşabilirsiniz. Bolu’ya 40 kilometre, Ankara’ya 225 kilometre, İstanbul'a 258 kilometre uzaklıkta olan Abant Gölü'ne Bolu merkezden ulaşım her iki saatte bir şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsleriyle yapılıyor.

3/8
Abant’ta hangi hizmetler mevcut? mask

Abant’ta hangi hizmetler mevcut?

Çevresi 7 kilometre olan ve yılın her ayı ayrı güzelliklere sahip olan Abant Gölü'nü yürüyerek ya da faytonla dolaşabileceğiniz gibi bisikletle tur atabilir, göl çevresinde piknik yapabilir, saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Abant Tabiat Parkı girişinde ücretsiz ziyaretçi tanıtım merkezi ve doğa müzesi ziyareti, göl çevresinde kamp, sportif olta balıkçılığı, atla gezinti, Çepni Yaylası'nda yamaç paraşütü yapmak da mümkün.

 

4/8
Ne Yenir? Ne Alınır? mask

Ne Yenir? Ne Alınır?

Park içinde bulunan satış reyonlarında bölgede üretilen yöresel yiyecek ve hediyelik eşyalar ziyaretçilerin her zaman ilgisini çekiyor. 22 kilometrelik Abant yolu üzerinde alabalık lokantaları ile sucuk ekmek satış yerleri de ziyaretçileri cezbediyor.

 

5/8
Nerede Konaklanır? mask

Nerede Konaklanır?

Göl çevresinde  2 adet 5 yıldızlı konaklama tesisleri, bungalov tipi konaklama üniteleri, kamp ve piknik alanları ile lokantalar da mevcuttur. Ayrıca Abant yolu üzerinde pansiyonlar, bulunuyor.

17 Şub 2024 - 17:00 Bolu- Çevre

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW&#039;DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK&#039;DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW&#039;DEN; LÜKS YAPILI&amp;GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU&#039;NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD&#039;DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR&#039;DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66
Türkiye’nin NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya, Türk turistlerin akınına uğruyor mask
Türkiye’nin NATO üyeliğine onay verdiği Finlandiya, Türk turistlerin akınına uğruyor
2024 Ramazan Ayı ne zaman? mask
2024 Ramazan Ayı ne zaman?
Sık sık yememek için ne yapmalı? mask
Sık sık yememek için ne yapmalı?
Bolu Yöresel Ürünler Pazarı açıldı mask
Bolu Yöresel Ürünler Pazarı açıldı
Bu çocuk her eve lazım! mask
Bu çocuk her eve lazım!
Bir yeryüzü cenneti Sarıalan Göleti ve Yaylası mask
Bir yeryüzü cenneti Sarıalan Göleti ve Yaylası

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL