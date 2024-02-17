Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden Abant Tabiat Parkı doğal güzelliği ile yılın dört mevsiminde de yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Bolu’nun incisi, Türkiye’nin gözde tatil cenneti Abant tabiat Parkı doğal güzelliği, temiz havası, seçkin konaklama yerleri ve birbirinden leziz yemekleriyle tatilcileri kendine çekiyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yatılı ya da günü birlik ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı’nı bir de biz anlatalım istedik.

Abant Tabiat Parkı nerede?